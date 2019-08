Hallituspuolueiden edustajat kinasivat Ylellä kaivoslaista

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Vihreiden kansanedustajan mukaan kaivokset eivät ole suuresti työllistävä ala.

Kansanedustaja Mari Holopaisen (vihr.) mielestä nykyinen vuodelta 2011 oleva kaivoslaki on kirjoitettu pitkälti kaivosteollisuuden näkökulmasta. Hänen mukaansa pitää ajatella, mikä on vesistöjen ja luonnon kantokyky. Esimerkkinä hän pitää sitä, että valtausten tekeminen on liian helppoa.

– On tilanteita, joissa maanomistajat ja paikalliset vastustavat valtauksia. On elinkeinoja, jotka joutuvat mahdollisesti väistymään kaivosten tieltä. Tällaisissa tilanteissa pitäisi olla parempaa kokonaisharkintaa, Mari Holopainen sanoi Yle Radio 1:n Ykkösaamussa.

Eduskunnan ympäristövaliokunnan puheenjohtaja Hannu Hoskonen (kesk.) huomautti Ykkösaamussa, että hallitusohjelmassa sovittiin myös kaivosten toimintaedellytysten parantamisesta. Hän arvosteli vihreitä liiasta suojeluinnosta.

– Hallitusohjelmassa on sitouduttu nostamaan työllisyysaste 75 prosentin tasolle ja tasapainottamaan julkinen talous. Jos ollaan lakkauttamassa kaivoksia, meillä on äkkiä puoli miljoonaa työtöntä lisää. Meillä on valtava määrä metallitehtaita, kaivoksia, erilaista kemianteollisuutta ja sähköteollisuutta, jotka riippuvat kaivoksista, Hannu Hoskonen sanoi.

Mari Holopainen kiisti, että vihreät lopettaisivat kaiken taloudellisen toiminnan. Hänen mielestään kaivostoiminta ei työllistä yhtä paljon kuin monet muut alat. Holopainen toi esiin matkailun työllistävän vaikutuksen, joka on yli 100 000 työntekijää.

– Kaivostoiminta on robotisoituva ala, jonka työllistävä vaikutus ei ole suuri. Se on vain muutamia tuhansia. Pitäisi tähdätä laajempaan elinkeinorakenteeseen.

Hoskonen piti tätä huuhaana.

– Katsokaa vaikka Tornion terästehdasta. Sen tuottama hyöty on valtava, hän sanoi.