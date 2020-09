Yle: Hallitus aikoo palkata 50 miljoonalla TE-virkailijoita

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Panostuksen arvioidaan maksavan itsensä takaisin työllisyyden paranemisella.

Pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallitus on Ylen tietojen mukaan linjaamassa budjettiriihessä 50 miljoonan euron satsauksesta virkailijoiden palkkaamiseen TE-toimistoihin.

Menonlisäyksen lasketaan maksavan itsensä takaisin lyhentyvinä työttömyysjaksoina, kun tukea saisi enemmän heti työttömyyden alussa. Ylen mukaan satsauksella lasketaan ilmeisesti olevan merkittävä rooli hallituksen työllisyystavoitteiden saavuttamisessa. Luvuista ei kuitenkaan ollut vielä tiistaina alkuillasta tietoa.

Hallituksessa on ollut pitkin matkaa erimielisyyksiä siitä, miten ja milloin hallitusohjelmaan kirjattu työllisyyden parantaminen toteutetaan. Ohjelmassa luvattiin 60 000 uutta työpaikkaa ja 75 prosentin työllisyysaste. Tavoitteesta puolet pitäisi saada alkuperäisen suunnitelman mukaan kasaan nyt budjettiriihessä. Pääministeri Marin on väläytellyt aikataulun venyttämistä, kun taas keskustasta on vaadittu pikaisia toimia.

Valtiovarainministeriön hiljattainen esitys 60 000 uuden työllisen toimista sai penseän vastaanoton etenkin vasemmistoliitolta.

”Aktiivimalli kakkonen”

Hallituksen on kerrottu valmistelevan niin sanottua ”yksilöllisen työnhaun mallia”. Sitä on tituleerattu julkisuudessa ”aktiivimalli kakkoseksi”. Mediatietojen mukaan kyse on Juha Sipilän (kesk.) hallituksen toteutumatta jääneen suunnitelman kaltaisesta velvoittavan työnhaun mallista. Ilta-Sanomien mukaan työttömän pitäisi siinä hakea kuukaudessa 0-4 työpaikkaa asuinpaikasta ja alueen työllisyystilanteesta riippuen. Ensimmäisestä ”rikkeestä” seuraisi huomautus ja toisesta karenssi työttömyysturvaan.

Ylen mukaan kyse olisi kuitenkin työpaikkojen sijasta ”työmahdollisuuksien” hakemisesta. Sen kerrotaan tarkoittavan varsinaisen työnhaun lisäksi esimerkiksi käyntiä rekrytointimessuilla. Raportointi tehtäisiin sähköiseen järjestelmään.

Rangaistuksena velvoitteista laistaville lätkäistävien karenssien pituudesta ei julkisuudessa olevien tietojen mukaan ole vielä varmuutta. Hallituksen on kuitenkin kerrottu pohtineen mallia, jossa toisesta rikkeestä saisi 10 päivän ja kolmannesta 20 päivän karenssin.