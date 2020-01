Yle: Hallituksen työllisyystoimet takkuavat pahasti

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Työllisyysasteen nostamista pohtivien ryhmien tulokset ja toimintatavat eivät kerää kiitosta.

Pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallituksen johtama työllisyysryhmien työ turhauttaa. Ryhmissä istuvien työmarkkinajärjestöjen edustajien mukaan ryhmien työ on levällään. Asiasta kertoo Ylen uutiset.

Asiaa Ylelle kommentoineet edustajat antavat kritiikkiä myös puhdin, tarmon ja ohjauksen puutteesta. Työnantajia edustavan jäsenen mukaan toiminnalta on puuttunut tavoitteellisuus ja poliittinen johtajuus.

– Kokoukset ovat lähinnä olleet ympäripyöreätä keskustelua tai puhetta lämpimikseen.

Toisen mukaan syksy on askarreltu pikkuasioiden parissa, ei työllisyyteen merkittävästi vaikuttavien toimien.

Koordinaation puutetta moittii myös palkansaajien edustaja.

Kolmikantaisten työllisyystyöryhmien tehtäväksi on annettu keksiä keinoja työllisyysasteen nostamiseksi. Marinin hallitus on sitoutunut edeltäjänsä Antti Rinteen (sd.) hallitusohjelmaan. Hallituksen tavoitteena on työllisyysasteen nostaminen 75 prosenttiin, työllisyyden lisääminen 60 000 hengellä ja julkisen talouden tasapaino.

Ensi syksyn budjettiriiheen mennessä hallituksen työllisyystoimet tulisi olla päätettynä 30 000 hengen edestä. Näiden keinojen osalta työllisyysryhmille on varattu paljon odotuksia.

Puolisen vuotta istuneiden työryhmien toiminta on herättänyt työmarkkinajärjestöjen edustajissa ihmetystä jo aikaisemmin syksyllä. Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämiehen mukaan työryhmissä oli lokakuuhun mennessä edetty tuskallisen hitaasti.

– Vauhti ja tahtotila puuttuvat, Häkämies kommentoi tuolloin.

Työryhmät tekevät parhaillaan väliraportteja aikaansaaduista ehdotuksista, joita hallitus käsittelee iltakoulussaan tammikuun lopulla. Työnantajien ja työntekijöiden mukaan anti hallituksen iltakouluun on jäämässä varsin vähäiseksi.

Helsingin Sanomien tietojen mukaan työryhmät tulevat ehdottamaan muutoksia muun muassa palkkatukeen, työperäiseen maahanmuuttoon, työvoimapoliittisiin palveluihin ja helpottamaan ihmisten liikkuvuutta työvoimakoulutuksessa