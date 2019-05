Yle-gallup: PS 18,8, SDP 17,8, Kok 16,9, Kesk 13,3

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Suomeen uutta hallitusta kasaava SDP menetti johtoasemansa myös Ylen kannatuskyselyssä.

Ylen puoluekannatusmittauksen perusteella perussuomalaiset on tällä hetkellä Suomen suosituin puolue 18,8 prosentin kannatuksella.

Toisena on SDP, jonka kannatus on 17,8 prosenttia. Kokoomus on kolmantena 16,9 prosentin kannatuksella.

Keskustan ja vihreiden kannatus on 13,3 prosentissa.

Kannatusta saivat prosenttiyksikköinä (muutos vastaavaan edelliseen mittaukseen):

PS 18,8 (+1,3)

SDP 17,8 (+0,1)

Kokoomus 16,9 (-0,1)

Kesk 13,3 (-0,5)

Vihr 13,3 (+1,8)

Vas 8,0 (-0,2)

RKP 4,0 (-0,5)

KD 3,7 (-0,2)

Liik 1,7 (-0,6)

Muut 2,5 (-1,1)

Taloustutkimus toteutti kyselyn 15.4-7.5.2019. Tutkimukseen haastateltiin puhelimitse yhteensä 1961 ihmistä. Virhemarginaali oli 2,3 prosenttiyksikköä suuntaansa.