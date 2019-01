Yle: EU pidentää sähkölaitteiden käyttöikää

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

EU alkaa edellyttää, että eniten myydyt sähkölaitteet on kyettävä korjaamaan.

EU on parhaillaan hyväksymässä säädöslistaa, joka vaatii sähkölaitteiden valmistajia helpottamaan laitteiden korjattavuutta, kertoo Yle. Säädökset ovat osa EU:n ekosuunnitteludirektiiviä, jonka mukaan laitteiden korjattavuutta, kierrätettävyyttä ja kestävyyttä tulee parantaa jatkuvasti.

– EU-virkamiehet ovat keränneet tietoa laitteiden korjattavuuden arvioimisesta ja mittaamisesta viimeisen kolmen vuoden ajan. Korjattavuuteen liittyvä säädöstö on hyvin hankala kokonaisuus, koska laitteita on valtavasti erilaisia, kertoo Energiaviraston erikoisasiantuntija Kaisa-Reeta Koskinen.

Uudet määräykset edellyttävät, että laitteet on kyettävä avaamaan korjaamista varten ja tietyt osat on voitava irrottaa. Lisäksi saatavilla tulee olla varaosia ja korjausohjeita.

Säädökset käyvät seuraavaksi läpi EU:n tarkistusprosessin. Tämän jälkeen eri laiteryhmillä on 1 – 2 vuoden siirtymäaika ennen kuin säädökset astuvat voimaan 2020-luvun alkupuolella.

EU:ssa on pohdittu myös säädöksiä, kuinka kauan laitteiden on vähintään kestettävä käyttökunnossa. Minimikäyttöiän määritteleminen on kuitenkin vielä monimutkaisemman valmistelun takana kuin korjattavuusstandardi.