Yle: Etätyö maistuu mutta työkavereita kaivataan

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Miljoona suomalaista on ollut nyt etätöissä pari kuukautta.

Yliopistojen ja tutkimuslaitosten yhteishankkeessa selvitettiin etänä työskentelevien kokemuksia asiasta, kertoo Ylen uutiset.

Nettikyselyyn vastasi 5450 julkisen ja yksityisalan työntekijää ja valtaosa heistä oli tyytyväisiä etätyöhön, omaan tuottavuuteensa ja työn ja oman elämän tasapainoon.

– 66 prosentin mielestä etätyössä oli vähemmän keskeytyksiä ja häiriöitä kuin työpaikalla. Ihmiset kokivat voivansa keskittyä työhönsä etänä yhtä hyvin tai paremmin kuin työpaikalla, sanoo tietojohtamisen professori Kirsimarja Blomqvist LUT-yliopistosta Lappeenrannasta Ylelle.

Myös etätyön huonot puolet alkavat tulla näkyville.

– Suurin osa eli 74 prosenttia koki erillään olon työkavereista kielteisenä. Yli puolet vastaajista tunsi olevansa eristäytyneitä ja kaipasi työkavereita, Blomqvist kertoo.

Perinteisen työpaikalla tapahtuvan lähityön merkitys onkin etäaikana oivallettu paremmin.

– Nähty kaksi kuukautta on jo näyttänyt sen, että työskentelyssä fyysisesti lähellä toisia on puolensa. On kiva juoda kahvia kollegan kanssa ja vaihtaa kuulumiset. Se työn toinen puoli, ne kohtaamiset puuttuvat etätyöstä, korostaa johtava asiantuntija Mika Tuuliainen Elinkeinoelämän keskusliitosta.

Hänen mukaansa entiseen ei palata. Etätyö yleistyy ja esimerkiksi kokousmatkustelu vähenee.

Kyselyyn vastanneista 60 prosenttia työskenteli julkisella sektorilla ja 25 prosenttia yksityisellä sektorilla. 97 prosenttia vastaajista oli siirtynyt etätyöhön tai lisännyt etätyötä. Vastaajista 68 prosenttia oli naisia, ja vastaajien keski-ikä oli 45 vuotta. Vastaajista 14 prosenttia oli esimiesasemassa.

Kyselyn toteuttivat asiantuntijat LUT-yliopistosta, Aalto-yliopistosta, Jyväskylän, Tampereen ja Itä-Suomen yliopistoista sekä Työterveyslaitoksesta.