Yle: Erityisluokkien lisäämiselle ei tukea asiantuntijoilta

Ylhäältä käsin saneltu mitoitus erityisluokkien määrästä ei olisi välttämättä toimivin ratkaisu.

Kansanedustajien vaatimukset perusopetuksen erityisluokkien määrän lisäämisestä eivät saa tukea koulutuksen asiantuntijoilta, uutisoi Yle.

Opetushallituksen opetusneuvos Riia Palmqvist kiistää väitteet, joiden mukaan erityisopetusta ei olisi tarjolla kaikille sitä tarvitseville.

– En tiedä, mihin tietoihin kansanedustajien vastaukset tältä osin perustuvat. Itselläni ei ole sellaista tietoa, että sitä ei olisi riittävästi tarjolla. Vaatisi jonkinlaisen selvityksen tekemistä, jotta tällaisia johtopäätöksiä voitaisiin tehdä, Palmqvist sanoo.

Kunnissa valtuustot päättävät koulujen rahoituksesta.

– Monet kansanedustajat ovat myös kunnanvaltuutettuja. Jos jossakin kunnassa näyttää, että tilanne ei ole hallinnassa, tarvitaan poliittisia päätöksiä, jotta pystytään lisäämään resursseja, Kuntaliiton opetus- ja kulttuuriyksikön johtaja Terhi Päivärinta toteaa.

Tukea on järjestetty myös muilla tavoin, vaikka erityisluokkien määrä on viime vuosina vähentynyt. Oppilaan tukemiseen on olemassa kolmiportainen tuki, jonka tasoja ovat yleinen, tehostettu ja erityinen tuki.

– Tietysti kolmiportainen tuki on aika uusi järjestelmä, eikä sitä ole kunnolla arvioitu sen jälkeen kun se otettiin käyttöön. Uskon, että sekä tehostettua että erityistä tukea kouluissa järjestetään, Päivärinta sanoo.

Kunnat laativat oman suunnitelmansa tuen järjestämisestä.

–Perusopetuksen järjestämistä voidaan kyllä ohjata lainsäädännöllä. Ylhäältä käsin saneltu mitoitus erityisluokkien tai opettajien määrästä kunnissa ei kuitenkaan olisi paras ratkaisu, Terhi Päivärinta sanoo.

– Voi olla, että jossakin tarvitaan vielä pienempiä ryhmiä. Tilanne ei parane sillä, että meillä on mitoitus, jos laatu ei kuitenkaan ole sillä tasolla, jolla sen pitäisi olla.