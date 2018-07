Yle: Entistä useampi haluaa jatkaa töissä eläkeikäisenä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Asiantuntijan mukaan jotkut eivät malttaisi lähteä eläkkeelle ollenkaan.

– 60–64-vuotiaiden työllisyysaste on noussut tosi hienosti. Tänä vuonna luultavasti menee 50 prosentin raja rikki, kertoo tilastopäällikkö Tiina Palotie-Heino Eläketurvakeskuksesta Ylelle.

Eläkkeelle siirtymisen ikä on pikkuhiljaa noussut kymmenen viime vuoden aikana. Palotie-Heinon mukaan trendi on, että entistä useampi on töissä 64- ja 65-vuotiaana. Muutoksia selittävät hänen mukaansa jossakin määrin myös halut jatkaa työelämässä.

– Joillekin työelämän imu voi olla jopa niin kova, ettei eläkkeelle malttaisi lähteä ollenkaan.

– Eläkkeen ohella työssäkäyntiä jatkavista tiedetään, että naisilla se on hyvin tyypillistä hoiva-ammateissa ja miehillä erityisesti kuljetustehtävissä.

Työ näillä aloilla on hyvin keikka- ja kausiluonteista, mikä Palotie-Heinon mukaan kannustaa jatkamaan eläkeiän saavuttamisen jälkeenkin. Myös asiantuntijatehtävissä jatketaan tavallista pidempään. Ensisijaisesti eläkeikää on kuitenkin nostanut lakimuutokset, sanoo Tiina Palotie-Heino.

– Erityisesti on vaikuttanut se, että varhaiseläkereittejä ei ole enää käytettävissä. Työttömyyseläkkeelle ei ole voinut jäädä enää vuoden 2012 jälkeen.

Viime vuonna voimaan tullut eläkeuudistus nostaa lakisääteistä vanhuuseläkeikää kolme kuukautta joka vuosi. Näin ollen nykyiset parikymppiset voivat odottaa saavansa täyttä eläkettä työskenneltyään 70-vuotiaiksi.