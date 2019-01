Yle: Ennätysmäärä autoilijoita kärysi ylinopeudesta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Valtio tienaa rikesakoista yli 50 miljoonaa euroa vuodessa.

Ylinopeuksien automaattivalvonta käräytti ennätysmäärän autoilijoita ylinopeudesta vuonna 2018, kertoo Yle.

Autoilijoille kirjattiin yhteensä lähes 609 000 huomautusta, rikesakkoa ja päiväsakkoa.

– Se on poliisin mittaushistorian suurin luku, sanoo poliisiylitarkastaja Samppa Holopainen poliisihallituksesta.

Rikesakot kattoivat noin puolet ylinopeuksista ja huomautukset lähes saman määrän. Yli 20 kilometrin ylinopeuksista ropisi päiväsakkoa, joka kattoi hieman yli kaksi prosenttia käryistä.

Vuoden 2018 kokonaisluvussa on kasvua edellisvuoteen noin 10 prosenttia. Vuoteen 2014 verrattuna seuraamusmäärä on lähes tuplaantunut nopeusvalvonnan lisääntymisen myötä. Kameramäärä on tuplaantunut muutamassa vuodessa.

Myös puuttumiskynnyksen lasku yhdellä kilometrillä pari vuotta sitten on nostanut lukua. Nyt rikesakko räpsähtää yli 7 km/h ylinopeudesta. Valtio tienaa rikesakoista yli 50 miljoonaa euroa vuodessa.

Lisäksi ajoneuvokanta ja liikenteen määrä on kasvanut, mikä vaikuttaa kokonaislukuun.