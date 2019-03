Yle: Bussikuskeista jo pulaa, työ koetaan liian raskaaksi

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Monella liikennöitsijällä on ollut vaikeuksia löytää linja-auton kuljettajia.

Kireät aikataulut ovat vieneet linja-auton kuljettajia jaksamisen äärirajoille, kertoo Yle. Tilanne on johtanut siihen, että bussikuljettajista on alkanut olla jo pulaa. Moni on vaihtanut alaa muun muassa teollisuuden puolelle.

Auto- ja kuljetusalan Työntekijäliitto AKT:n sopimussihteeri Jyrki Halvarin mukaan ala ei kiinnosta enää nuoria.

Kuljettajia haittaa työssään erityisesti kiire. Esimerkiksi Tampereella kuljettajien työtä on haitannut muun muassa raitiovaunutyömaa ja hankalat sääolosuhteet.

Tampereen apulaispormestari ja Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan puheenjohtaja Aleksi Jäntin (kok.) mukaan pelivaraa aikatauluissa ei juuri ole, mutta poikkeusolosuhteet on pyritty ottamaan huomioon niin hyvin kuin mahdollista.

– Suurimman osan ajasta olosuhteet ovat sellaiset, että aikatauluissa voidaan pysyä. Liian löysät aikataulut heikentäisivät palvelutasoa. Tämä on tällaista tasapainoilua, hän kommentoi Ylelle.

Myös pitkät työvuorot voivat uuvuttaa kuljettajia. AKT:n Halvarin mielestä työehtosopimus sallii kuljettajille liian pitkät yhtäjaksoiset työvuorot. Kaukoliikennematkoilla kuljettajien päivät voivat venyä 14-tuntisiksi.

Aleksi Jäntti painottaa, että vastuu työntekijöiden hyvinvoinnista ja työvuorojen suunnittelusta on työnantajalla eli liikennöitsijällä.