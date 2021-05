Yle: Armeijaan halunneelle musliminaiselle jopa tappouhkauksia

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Fardowsa Mohamudin vapaaehtoinen asepalvelus tyssäsi hijab-huivin käyttökieltoon.

Helsinkiläinen Fardowsa Mohamud on ollut pienestä asti kiinnostunut naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta. Suunnitelmat asepalveluksen suorittamisesta ja etenemisestä rauhanturvaajaksi törmäsivät kuitenkin seinään, kun hän sai tiedon, etteivät Puolustusvoimat salli hijab-huivin käyttöä. Asiasta uutisoi Yle.

– Olin pettynyt, kun kuulin siitä. Siinä vaiheessa ei ärsyttänyt se, ettei pääse asepalvelukseen, vaan se, että tällainen sääntö edes on olemassa. En olettanut, että tämä olisi asia josta pitäisi edes kysyä, Mohamud kertoo Ylelle.

Mohamud käyttää mielellään housuja, mutta hijabista hän ei luovu, koska se on osa hänen identiteettiään.

Tapaus on herättänyt runsaasti huomiota sosiaalisessa mediassa, ja herättänyt keskustelua niin lehdistössä kuin nettifoorumeillakin. Siinä missä Mohamudia on kannustettu reippaasta asenteestaan, on provosoiva aihe tuottanut myös paljon negatiivista ja hyökkäävääkin palautetta, jopa tappouhkauksia Mohamudille.

– Olin tietoinen, että tästä voi tulla vihaa niskaan, mutta en ota niitä itseeni. Tiedän mistä puhun ja olen valmis tekemään tämän asian eteen kaikkeni.

Mohamud painottaa, että näkee rikkautena ja iloisena asiana, että eri etnisyyksistä tulevat naiset haluavat osallistua Suomen asepalvelukseen. Hänen mukaansa Suomessa on monia hijabia käyttäviä naisia, jotka olisivat kiinnostuneita suorittamaan asepalveluksen tai tekemään poliisin työtä, mutta joilla ei pukeutumisensa takia ole mahdollisuutta tähän.

Hijabin käyttöä ei ole kielletty Suomen Puolustusvoimissa uskonnollisista syistä. Kyseessä on yleinen ohjeistus, jonka mukaan vain sotilaspäähineet ovat osa sotavarustekokoonpanoa. Puolustusvoimien mukaan lähtökohta pukeutumismääräyksille lähtee asevelvollisuuslaista, josta se on johdettu yleiseen palvelusohjesääntöön. Siitä juontuvat määräykset yhtenäisiin pukeutumisvaatimuksiin.

Puolustusvoimien majuri Marko Maaluodon mukaan armeijassa pyritään mahdollistamaan eri uskontokuntiin kuuluvien palvelumahdollisuudet. Yhdenvertainen kohtelu näkyy muun muassa siinä, että kaikilla on yhtäläiset oikeudet saada viettää oman uskontonsa mukaisia juhlapyhiä ja niitä vapaita myönnetään kaikille sama määrä.

Suomen käytäntö eroaa jokseenkin muista Pohjoismaista. Esimerkiksi Norjan ja Ruotsin armeijoissa hijabin käyttö on mahdollista.

Maaluodon mukaan erovaisuudet maiden välillä johtuvat siitä, että jokainen kansakunta ajattelee asioita omasta lähtökohdastaan siten, että ne heijastavat omaa yhteiskuntaa mahdollisimman hyvin. Suora rinnastaminen toiseen maahan ei siksi ole aina mahdollista.

– Harva asia on suoraan kopioitavissa. On tehtävä oma kansallinen ratkaisu, joka on yleisesti hyväksyttävä ja jota sitten arvostetaan ja kunnioitetaan, Maaluoto täsmentää Ylelle.