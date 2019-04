Yle: Antti Kurvinen ehkä ehdolle keskustan johtoon

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansanedustajan mukaan kyseessä on erittäin henkilökohtainen päätös.

Kauhavalainen toisen kauden kansanedustaja Antti Kurvinen harkitsee vakavasti pyrkimistä keskustan puheenjohtajaksi.

32-vuotias Kurvinen sanoo Ylelle päättävänsä kevään aikana, aikooko hän asettua ehdolle syyskuussa pidettävässä ylimääräisessä puoluekokouksessa. Puheenjohtaja Juha Sipilän seuraajaksi ei ole toistaiseksi ilmoittautunut hakijoita.

– Tämä on kuitenkin erittäin henkilökohtainen päätös. Se on asia, joka vaikuttaa työn lisäksi henkilökohtaiseen elämään, ja siksi se on tarkan pohdinnan paikka, Antti Kurvinen toteaa.

Hän kertoo saaneensa pyyntöjä lähteä kisaan erityisesti Etelä-Pohjanmaalta ja Lapista. Kurvisen mukaan uuden puoluejohtajan tulisi jatkaa tehtävässään myös kesällä 2020 pidettävän puoluekokouksen jälkeen.

– Kuka ikinä syyskuussa valitaan, lähtökohta pitää olla se, että hän on tehtävässä kauemmin kuin sen vajaan vuoden. Ei isoja poliittisia puolueita ja poliittisia kansanliikkeitä johdeta sillä tavalla, että vaihdellaan puheenjohtajaa joka vuosi, Antti Kurvinen sanoo.

Ennakkosuosikkina pidetty perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko ilmoitti keskiviikkona, ettei ole käytettävissä puheenjohtajakisassa. Toimitusministeristön kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen puolestaan totesi, ettei hänellä ole riittävää intohimoa tehtävää kohtaan.

Keskustan piirijohtajille tehdyn kyselyn perusteella kansanedustaja Antti Kaikkosta ja Katri Kulmunia on myös arvuuteltu vahvoiksi hakijoiksi.