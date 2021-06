Yle: Anni Sinnemäkeä epäillään virkarikoksesta

Tutkinnanjohtaja uskoo asian etenevän syyttäjälle.

Poliisi epäilee vihreiden pormestariehdokasta Anni Sinnemäkeä virkarikoksesta, kertoo Yle.

Tutkinta liittyy eripuraan Helsingin Meilahden huvila-alueen poikkeamisluvista, joihin kytkeytyy apulaispormestarin tutun näyttelijän paritalohanke. Yle kertoi jo aiemmin vuonna 2018 syksyllä, että osa asukkaista epäili tuolloin apulaiskaupunginjohtajan virassa Helsingin kaupungin suunnittelusta vastanneen Sinnemäen käyttäneen poliittista valtaansa epäoikeudenmukaisesti.

Sinnemäki vahistaa Ylelle, että tutkinta koskee vuonna 2016 tehtyjä poikkeamislupapäätöksiä asemakaavasta.

– Asia on tullut käsittelyyn meilahtelaisten naapurien toimesta. Minua on kuultu asiasta viime syksynä. Silloin asian oli tarkoitus ratketa vuodenvaihteeseen mennessä. Varsinaista ratkaisua ei kuitenkaan siinä vaiheessa tullut, eikä minuun ole oltu yhteydessä enää tämän vuoden puolella tästä asiasta, Sinnemäki sanoo.

Hän kertoo informoineensa esitutkinnasta Helsingin vihreitä, ennen kuin hänet asetettiin ehdokkaaksi.

Tapauksen tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Markku Silén Helsingin poliisilaitokselta arvioi asian etenevän syyteharkintaan.

– Esitutkinta on jo varsin pitkällä. Vähemmän on tehtävää kuin, mitä on toimenpiteitä jo suoritettu. En pysty antamaan tarkkaa tietoa, milloin esitutkinta päättyy. Minun arvioni on tällä hetkellä, että asia siirtyy syyteharkintaan, Silén sanoo Ylelle.

Syyttäjä siis vielä ratkaisee erikseen, onko esitutkinnassa saatu riittävästi todisteita rikoksesta epäillyn syyllisyydestä.