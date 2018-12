Yle: Airiston Helmen suuretsintä ei ollut laiton

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kanteessa vaadittiin oikeutta tutkimaan, oliko etsintä tehty pakkokeinolain vastaisesti.

Varsinais-Suomen käräjäoikeus on jättänyt tutkimatta Airiston Helmen kiinteistöihin Turun saaristossa tehdyn jättimäisen etsinnän laillisuuden yhtiön vaatimuksen osalta, kertoo Yle.

Yhtiön taustalla olevan venäläisen liikemiehen vaatimuksen oikeus on hylännyt. Käräjäoikeuden ratkaisu on muilta osin salainen siihen asti, kunnes yhtiöön liittyviä syytteitä käsitellään oikeudessa tai rikosepäilyistä on luovuttu.

Liikemiehen avustajana toimiva oikeustieteen tohtori Kari Uoti on Ylen mukaan pitänyt etsintöjä lainvastaisina muun muassa siksi, ettei poliisilla ollut hänen mielestään riittäviä perusteita etsintöihin. Lisäksi operaatio oli Uotin mukaan ylimitoitettu.



