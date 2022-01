Yle: 51 kuntaa ei saanut yhtään aluevaltuutettua

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Eniten nollan valtuutetun kuntia on tulossa Pirkanmaalle.

Vaaleissa oli mukana 292 kuntaa, eli noin 16 prosenttia kunnista jää ilman kunnasta tulevaa valtuutettua, kertoo Ylen uutiset.

Ilman valtuutettuja jääviä kuntia on tulossa eniten Pirkanmaalle, jossa on yhdeksän kuntaa, joista ei ole pääsemässä ketään läpi. Pohjois-Pohjanmaalla nollan edustajan kuntia on kahdeksan, Varsinais-Suomessa ja Keski-Suomessa seitsemän.

Pohjois-Pohjanmaalla, Pirkanmaalla ja Varsinais-Suomessa aluevaltuustoihin valitaan 79 valtuutettua. Pirkanmaalla tamperelaiset ehdokkaat ovat viemässä paikoista 39 eli niukasti vajaa puolet.

Pohjois-Pohjanmaalla oululaisia ehdokkaita on menossa läpi 37, Varsinais-Suomessa taas 30 turkulaista ehdokasta. Keski-Suomen 69 valtuutetusta jopa 36 on tulossa Jyväskylästä.