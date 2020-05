Yle: 25 pakolaislasta Kreikasta Suomeen kesäkuussa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Hallitus vahvisti helmikuussa päätöksen, jonka perusteella Suomi vastaanottaa 175 haavoittuvassa asemassa olevaa turvapaikanhakijaa Välimeren alueelta. Yle kertoo, että ensimmäisen 25 pakolaislapsen ryhmä saapuu Suomeen kesäkuussa. Toista samankokoista ryhmää odotetaan Suomeen heinäkuussa.

Etusijalle on asetettu ilman huoltajaa olevat alaikäiset sekä yksinhuoltajat lapsineen. Valtaosa alaikäisistä turvapaikanhakijoista, yhteensä 100, otetaan Kreikasta. Yksinhuoltajille lapsineen on varattu kolmenkymmenen henkilön kiintiö. Kreikan saarten pakolaisleireillä on paljon alaikäisiä lapsia ja nuoria, jotka ovat paenneet muun muassa Syyriasta ja Afganistanista.

Suomi on Pohjoismaista ainoa, joka on mukana operaatiossa. Baltian maista mukana on vain Liettua. Muita Kreikan avunpyyntöön vastanneita maita ovat muun muassa Ranska, Saksa, Belgia, Portugali ja Irlanti.

Maahanmuuttoviraston sisäisten siirtojen koordinaattori Monna Airiainen iloitsee asioiden etenemisestä. Hän korostaa, että lapsille tullaan tekemään terveystarkastukset, jotka sisältävät myös koronatestit. Lisäksi lapset joutuvat Suomessa kahden viikon karanteeniin.

– Hienoa, että pystytään aloittamaan siirrot, vaikka tämä korona on päällä. Koronatilanne ei ole mihinkään katoamassa ja tilanne Kreikan saarilla on hyvin akuutti. On tosi mahtavaa, että pystytään toimimaan jo nyt, Airiainen iloitsee Ylelle.

EU:n komissio toimii apuoperaation rahoittajana ja koordinaattorina. Apuoperaatioon osallistuvat myös Euroopan turvapaikkavirasto (EASO) ja logistiikkakoordinaattorina toimiva Kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö (IOM). Käytännön operatiivinen työ tapahtuu Suomen, Kreikan ja IOM:n välillä.

– IOM:n kanssa yhdessä katsomme, tuodaanko turvapaikanhakijat Ateenasta charter-lennolla vai reittilennolla, jos niitä on. Tämän ensimmäisen ryhmän osalta ei ole vielä mitään suunnitelmia, Airiainen täsmentää.

Maahanmuuttovirasto on hakenut EU:n turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastosta (AMIF) 12 miljoonaa euroa pakolaisten vastaanoton ja turvapaikkakäsittelyn kuluihin.

Kreikka valmistelee parhaillaan listaa alaikäisistä turvapaikanhakijoista, joista haavoittuvassa asemassa olevia lapsia ja nuoria on vajaat 2000 henkilöä. Suomeen toivotaan paljon tyttöjä.