Yksityisten osakeyhtiöiden pääomavaatimus halutaan poistaa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Hallitus esittää osakeyhtiölakiin muutosta, joka poistaisi yksityisiltä osakeyhtiöiltä 2500 euron vähimmäispääomavaatimuksen.

Hallituksen ehdotuksen mukaan yksityisen osakeyhtiöiden lisäksi pääomavaatimus poistuisi myös asunto-osakeyhtiöiltä ja osuuskunnan rahastointivelvollisuudesta luovutaan.

Ehdotuksen tarkoituksena on helpottaa ammatin harjoittamista ja muuta mikro- ja pienyritystoimintaa ilman henkilökohtaista vastuuta.

Oikeusministeriön mukaan muutos alentaisi kynnystä perustaa osakeyhtiömuotoinen yritys sen sijaan, että yrittäjä toimisi yksityisenä elinkeinonharjoittajana.

Lisäksi muutos helpottaisi yhtiön digitaalista ilmoittamista ja rekisteröinnin automatisointia sekä vahvistaisi muutenkin yritystoiminnan edellytyksiä.

– Uudistuksen tarkoituksena on kannustaa yrittäjyyteen. On tärkeää, että myös pienet yritykset voisivat hyödyntää osakeyhtiöillä olevia etuja. Jos yritys perustetaan heti osakeyhtiönä, on helpompi kerätä rahoitusta ja laajentaa, eikä riskiä kanneta itse. Tällöin yhtiömuotoa ei tarvitsisi vaihtaa jälkikäteen, oikeusministeri Antti Häkkänen (kok.) sanoo.

Osakepääomavaatimuksen poisto koskisi noin 85 prosenttia perustettavista osakeyhtiöistä ja osaa niistä uuden yrityksen perustamista harkitsevista, joille toinen vaihtoehto on yritystoiminta toiminimellä. Lisäksi suuri osa olemassa olevista yksityisistä osakeyhtiöistä voisi halutessaan alentaa osakepääomaansa.

Muutoksen on tarkoitus tulla voimaan ensi heinäkuussa.