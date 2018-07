Vladimir Putinilla oli lehtiö, Donald Trumpilla ei

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Venäjän presidentti Vladimir Putin tapasivat Helsingissä Presidentinlinnassa ensi kertaa kahden kesken ilman avustajia ja vain tulkkien läsnä ollessa.

Moni on kiinnittänyt huomiota siihen, että vaikka muistiinpanoja tekeviä avustajia ei olekaan paikalla, oli Vladimir Putinilla edessään lehtiö. Muun muassa Wall Street Journal kiinnitti huomota siihen, ettei Trumpilla näyttänyt olevan mitään muistiinpanovälineitä.

Neuvotteluille oli varattu alun perin aikataulun mukaan 90 minuuttia. Tapaaminen kuitenkin venyi kahden tunnin mittaiseksi.

No note-takers in the room for closed-door Trump-Putin one-on-one—but sitting next to Putin during their brief remarks was a pad and pen. Trump appeared to have no such pad. https://t.co/IsmhDZkyfJ

— Rebecca Ballhaus (@rebeccaballhaus) July 16, 2018