Yksityisissä sosiaalipalveluissa lakkovaroitus

Monissa yksityisissä päiväkodeissa järjestetään kahden päivän työnseisaus keskiviikkona 7. maaliskuuta, jos alan sopimusneuvotteluissa ei päästä sitä ennen tulokseen.

Lukuisten yksityisten päiväkotien toiminta keskeytyy valtakunnallisen työnseisauksen takia kahdeksi päiväksi keskiviikkona 7. maaliskuuta kello 6.00, jos neuvottelutulokseen ei päästä ennen sitä. Lakko päättyy torstaina 8. maaliskuuta kello 23.59.

Lakko koskee laajasti yksityisiä päiväkoteja eri puolilla maata.

Yksityisen sosiaalipalvelualan allekirjoittajajärjestöt Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL, TSN, Jyty-Pardia-STHL ja Talentia jättivät lakkovaroituksen tänään perjantaina.

Lisäksi mukana ovat ERTO, SuPer ja Tehy.

Työtaistelu kohdistuu ensimmäisessä vaiheessa yksityisiin päiväkoteihin.

Työntekijäpuolen mukaan lakkovaroitukseen päädyttiin työnantajan joustamattomuuden takia. Neuvotteluissa ei ole päästy sopimukseen, koska työnantaja ilmoitti torstaina, että alan neuvotteluita ei jatketa.

Järjestöt olisivat olleet valmiita jatkamaan neuvotteluita. Yksityinen sosiaalipalveluala on ollut sopimuksettomassa tilassa 1. helmikuuta lähtien.

– Työnantajan jääräpäinen linja on ajanut neuvottelut tilanteeseen, jossa lakkovaroitus on ainoa vaihtoehto. On ikävää, että mahdollisen lakon kärsijöiksi joutuvat viattomat lapsiperheet, sopimustoimitsija Veikko Lehtonen Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:stä sanoo.

Työntekijäpuolen mielestä heidän vaatimuksensa ovat kohtuullisia. JHL hakee neuvotteluissa ostovoiman turvaavia palkankorotuksia. Tavoitteena on myös palkkaohjelma, jolla korjataan alan palkkatasoa. Palkat ovat jääneet jälkeen niin kunta- kuin terveyspalvelualastakin. Kyse on yli sadan euron eroista samojen ammattiryhmien palkoissa.

JHL hakee parannusta myös nollasopimusten ja osa-aikatyön ongelmiin, jotka ovat alalla yleisiä. Monet alan yritykset tarjoavat pelkkiä nollasopimuksia silloinkin, kun työnantajalla on pysyvä työvoiman tarve.

– Osalla työntekijöistä voi olla jopa kaksi nollasopimusta saman yritysbrändin alla. Näin kierretään työntekijän työsuhdeturvaa moraalittomalla tavalla, sopimustoimitsija Kalle Honkanen kertoo.

JHL:n mukaan työnantajaliitto ei ole neuvotteluissa halunnut etsiä ratkaisua matalapalkkaisten ammattilaisten ongelmiin.

– Työnantaja on esittänyt palkkaratkaisua, joka on selkeästi alle neuvotteluissa syntyneen yleisen linjan. Vaikuttaakin siltä, että alan yritykset hakevat voittoa työehtoja ja palkkoja polkemalla, Lehtonen ja Honkanen sanovat.