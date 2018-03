Yksityisen opetusalan sovintoesitys hyväksyttiin

Ensi maanantaina alkaviksi suunnitellut työtaistelut peruuntuvat.

Sivistystyönantajat, OAJ, JHL ja JYTY hyväksyivät perjantaina sovittelija Jukka Ahtelan sovintoehdotuksen koskien yksityistä opetusalaa ja ammatillisia aikuiskoulutuskeskuksia.

Yksityisen opetusalan ja ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten työehtosopimusten piirissä työskentelee yhteensä noin 20 000 työntekijää.

Sopimusten piiriin kuuluvat ammattikorkeakoulut, ammatilliset, yleissivistävät ja vapaan sivistystyön oppilaitokset, urheiluopistot, taiteen perusopetus sekä ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset.

– Olemme erittäin tyytyväisiä, että muun muassa ylioppilaskirjoituksia uhannut lakko peruuntuu. Neuvotteluosapuolet toimivat tässä vastuullisesti, Sivistystyönantajien työmarkkinajohtaja Anne Somer sanoo.

Sovintoesityksessä on sovittu palkoista kahdelle vuodelle ja yhdelle kuukaudelle. Sopimuskausi on 1.3.2018 – 31.3.2021, josta viimeinen vuosi on optiovuosi.

Palkankorotusprosentti 25 kuukaudelle on 3 prosenttia (24 kuukaudelle 2,9%).

Sivistystyönantajien mukaan esitys sisältää molempien osapuolten haluamia tekstimuutoksia. Mukana on myös useita työryhmätoimeksiantoja esimerkiksi työaika- ja palkkausjärjestelmien kehittämiseen.

– Kustannustason nousu on oppilaitoksille raskasta, mutta oli tärkeää, että esityksessä huomioitiin oppilaitosten vaikea taloudellinen tilanne, Sivistystyönantajien työmarkkinalakimies Petteri Kauppinen sanoo.