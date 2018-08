”Yksiöiden kieltäminen on järjetön ajatus”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ekonomistin mielestä professorin kapina pieniä asuntoja vastaan olisi kaupungistumisen jarruttamista.

Ajatuspaja Liberan toiminnanjohtaja Mikko Kiesiläinen hämmästelee kaupunkimaantieteen professori Mari Vaattovaaran esittämiä lausuntoja asuntopolitiikasta.

Vaattovaara arvostelee Helsingin Sanomissa julkaistussa artikkelissa kovin sanoin pienten asuntojen rakentamista. Hänen mukaansa esimerkiksi Vantaalle rakennetut miniyksiöt ”eivät kuulu hyvinvointivaltioon”.

– Martinlaakson taakse on rakennettu kokonainen talo täyteen koppeja, joiden vuokra on 500 euroa kuukaudessa. Ne on kalliita neliöitä. Minun mielestäni yksiöt pitäisi kieltää, Vaattovaara sanoo HS:lle.

Kiesiläisen mukaan Vaattovaaran väitteet sisältävät lukuisia asiavirheitä.

– Tieteellisen yhteisen edustajana ja tutkimusyksikön johtajan asemansa vuoksi hänen lausuntojaan kuunnellaan tarkkaan ja siksi olisi erityisen tärkeää, että hän pitäytyisi faktoissa. Valitettavasti hänen haastattelunsa vilisee merkittäviä asiavirheitä, jotka muuttavat olennaisesti hänen sanomansa sisältöä, Kiesiläinen toteaa Liberan blogitekstissä.

Hänen mukaansa esimerkiksi väitteet Britanniassa rakennettavien asuntojen neliöalarajasta eivät pidä paikkaansa, sillä kyseessä on vain suositus. Myöskään Kööpenhaminassa ei ole professorin mainitsemaa alarajaa asuntojen koolle.

Kiesiläinen huomauttaa, että Suomessa valtio ei myönnä erityistukea yksiöiden rakentamiselle.

– Päinvastoin Helsinki, joka on Vaattovaaran kritiikin erityiskohteena, on pitkään asettanut rajoituksia juuri pienten asuntojen rakentamiselle. Juuri tämä pienten asuntojen tarjonnan rajoittaminen on johtanut niiden neliöhintojen erkaantumiseen Helsingissä.

– Vaattovaaran halu kieltää yksiöt on uskomattoman harkitsematon linjaus kaupunkitutkimusinstituutin johtajalta. Se tarkoittaisi vielä nykyistä voimakkaampaa kaupungistumisen jarruttamista. Se ei johtaisi siihen, että kaikki Helsinkiin muuttoa suunnittelevat saisivat kaksion Helsingistä, vaan että entistä harvempi pääsisi muuttamaan Helsinkiin ylipäätään.

Liberan Mikko Kiesiläinen teki Mari Vaattovaaran haastattelulle faktantarkistuksen. Lopputulos: faktoja ei löytynyt. Mikä on Helsingin Sanomien vastuu haastattelussa esitetyistä selvästi virheellisistä väittämistä? Toimittaja olisi voinut tarkistaa samat faktat @hsfi https://t.co/TWq8DtnSnQ — Libera (@Liberafi) August 20, 2018