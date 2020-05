Yksinasuminen yleistyy edelleen

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kymmenessä vuodessa yksinasujien määrä on vähentynyt ainoastaan 45–54-vuotiaissa.

Edelliseen vuoteen verrattuna yksinasuvien määrä kasvoi noin 30 000 hengellä, kertoo Tilastokeskus.

Kymmenessä vuodessa yksinasuvien määrä on kasvanut eniten alle 30-vuotiailla ja yli 65-vuotialla. Nuorissa ikäryhmissä miesten yksinasuminen on yleisempää, iäkkäistä yksinasuvista puolestaan valtaosa on naisia.

Yleisintä yksinasuminen on yli 75-vuotiaiden ikäryhmässä, joista melkein joka toinen asuu yksin.

Asuntokuntia oli kaikkiaan viime vuoden lopussa 2,73 miljoonaa. Asuntokuntien määrä kasvoi edellisvuodesta 28 720 asuntokunnalla. Asuntokuntien määrän kasvu johtuu yksin- ja kaksinasuvien määrän kasvusta, sillä sitä suurempien asuntokuntien määrä on laskenut.

Edelliseen vuoteen verrattuna yksinasuvien määrä kasvoi 2,5 prosenttiyksikköä. Yhteensä yksiasuvia oli yli 1,2 miljoonaa, eli lähes 45 prosenttia kaikista asuntokunnista.

Kahden hengen asuntokuntien määrä kasvoi hieman edellisestä vuodesta, mutta sitä suurempien asuntokuntien määrä väheni. Vain vajaassa neljänneksessä asuntokunnista on enemmän kuin kaksi henkilöä. Asuntokuntien keskikoko viime vuonna oli 1,97 henkeä.

Kymmenessä vuodessa yksinasujien määrä on vähentynyt ainoastaan 45–54-vuotiaissa. Sen sijaan kaikissa muissa ikäryhmissä yksinasuminen on lisääntynyt.

Erityisesti yli 65-vuotiaden ja alle 30-vuotiaiden yksinasujien määrä on kasvanut. Eniten yksinasuminen on kasvanut 70–74-vuotiaissa. Vuonna 2019 tähän ikäryhmään kuuluvia yksinasuvia oli 55 prosenttia enemmän kuin vuonna 2009. Ikäryhmän yksinasuvien määrän kasvua selittää osittain se, että vuosina 1945–1949 syntyneet suuriin ikäluokkiin kuuluvat olivat 70–74-vuotiaita vuonna 2019.

Yksinasuminen on lisääntynyt suhteellisesti eniten alle 30-vuotiaiden keskuudessa. Vuonna 2009 alle 30-vuotiaista 20 prosenttia asui yksin, kun vuonna 2019 yksinasuvien osuus ikäryhmästä oli jo 27 prosenttia.

Asumistuen muutos vuonna 2017 näyttää olevan yhteydessä nuorten yksin asumisen yleistymiseen, alle 30-vuotiaiden yksinasuminen kasvoi erityisesti muutoksen jälkeen.

Yksinasuvia miehiä on yksinasuvia naisia enemmän sekä määrällisesti että suhteellisesti ikäryhmässä 25–54-vuotiaat. Yli 55-vuotiaita ja alle 24-vuotiaita yksinasuvia naisia on puolestaan miehiä enemmän.

Yksinasuvien miesten osuus on suurin 25–29-vuotiaissa. Ikäluokan miehistä yksin asuu 37 prosenttia, kun saman ikäisistä naisista yksinasuvia on noin joka neljäs.

Yksinasuvia naisia on sekä määrällisesti että suhteellisesti eniten yli 75-vuotiaissa. Yli 75-vuotiaista naisista yksin asuu 59 prosenttia, kun miehistä yksinasuvia on ikäryhmässä vain 29 prosenttia.