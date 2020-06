Tartunnat lisääntyvät alueilla, joissa ei pidetä suojaimia

Koronavirustartuntojen määrä on noussut niissä Yhdysvaltojen osavaltioissa, joissa on löysempi maskipolitiikka kuin muualla, asiantuntijat arvioivat Philadelphia Inquirerille.

Yhdysvalloissa on tällä hetkellä 16 osavaltiota, joissa kasvomaskien käyttöä ei ole säädetty pakolliseksi. Näissä osavaltioissa koronavirustartuntojen määrä on noussut viimeisen kahden viikon aikana peräti 84 prosenttia. Osavaltiot ovat Montana, Pohjois-Dakota, Etelä-Dakota, Idaho, Utah, Arizona, Alaska, Kansas, Oklahoma, Texas, Iowa, Wisconsin, Missouri, Länsi-Virginia, Pohjois-Carolina ja Etelä-Carolina.

11 osavaltiossa – kuten New Yorkissa, Illinoisissa ja Michiganissa – kasvomaskien käyttö on säädetty pakolliseksi. Niissä tartunnat ovat laskeneet yli 25 prosenttia kahden viikon takaisesta.

Yhteensä maskeja vaativissa osavaltioissa todettiin USA:ssa 61 064 tartuntaa 1.-7.6.2020 välisenä aikana. 15.-21.6.2020 määrä oli 45 950 kappaletta.

Vain suosituksen antaneissa osavaltioissa vastaavat luvut olivat 38 638 ja 71 165 tapausta. Harvardin yliopiston kansanterveystutkija, tohtori Eric Feigl-Ding kuvaa osavaltioiden välistä eroa ”valtavaksi”.

– Kasvomaskit ovat yksi koronan vastaisen taistelun peruspilareista, kuten hyvä käsihygienia ja sosiaalisen etäisyyden pitäminen, John Hopkins yliopistossa hoitajia kouluttava Jade Flinn kertoo.

– Maskit ovat yksi tehokkaimmista tartunnan ennaltaehkäisykeinoista. Meissä on hiukkasia, jotka voivat siirtyä ihmisestä toiseen yksinkertasenkin toiminnon, kuten puheen ja hengityksen välityksellä.

Jade Flinn huomauttaa, että maskin käytössä pointtina ei ole suojautua vain koronaviruksen oireita osoittavalta ihmiseltä, vaan myös oireettomilta kantajilta.

Suuri osa koronavirustartunnoista tarttuu juuri oireettomien ihmisten levittämänä.

Kiinassa diagnosoimattomien koronatapausten on arvioitu aiheuttaneen 79 prosenttia viruksen polttopisteenä olleen Wuhanin tartunnoista.

