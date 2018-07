Yksi teki raportin: Tältä Helsinki näytti Donald Trumpin autosaattueesta

Huippukokouksessa USA:n presidentin autoletkassa kulki myös pool-toimittaja.

Valkoisen talon toimittajista seuraa presidenttiä vuorollaan aina yksi eri käänteissä ja paikoissa, joihin ei voi mennä suurempaa ryhmää. Toimittaja tekee tapahtumista ikään kuin nopeat julkiset muistiinpanot, jotka antaa heti toistenkin käyttöön.

Järjestely oli käytössä myös viikko sitten Helsingin huippukokouksessa. Helsingistä tehtiin reilut 30 tällaista toimittajaraporttia, joista useimmat tosin jopa vain lauseen mittaisia tai esimerkiksi läsnäolijoiden luetteloita.

Helsingissä ainoina USA:n presidentti Donald Trumpin perässä joissain tilanteissa olivat Politicon Annie Karni, New York Timesin Katie Rogers ja Timen Tessa Berenson. Helsingissä ei tapahtunut kaikkien näkemien tapahtumien ulkopuolella kovin paljoa sellaista, jossa poolista olisi ollut erityishyötyä.

Saapumisiltana sunnuntaina Katie Rogers ei pool-raporteissaan kuvaillut Helsinkiä lainkaan.

Annie Karni kirjoitti maanantaiaamun lyhyestä matkasta Mäntyniemestä Kalastajatorpalle näin:

Autosaattue päätyi vierastalolle kello 10:53 aamupäivällä. Taaempi tie jonka otimme pujottelee halki hiljaisen asuinalueen, joten oli vain joitain hajallaan olleita katsojia (ei kylttejä), mukaan lukien muutamia juoksijoita jotka pysähtyivät hetkeksi katsomaan autosaattueen kulkua.

Toimittaja ei siis tainnut tietää saattueen ”pujotelleen” muun muassa historiallisen Tamminiemen ohi.

Suomalaisittain pientä hauskaa on myös Annie Karnin raportissa maanantain iltapäivällä. Hän teki raportin Presidentinlinnasta välittömästi presidentin autosaattueen, jonka mukana siis matkasi, saavuttua sinne. Karni raportoi ensin heidän ohittaneen matkalla mainostaulun joka sanoi ”Mr. President, welcome to the land of free press” ja kertoi mistä siinä oli kysymys. Sitten hän jatkoi näin:

Kadut eivät ensin olleet täynnä autosaattueen ohittaessa — varsin autio tunne ajaa, kunnes tulimme lähemmäs toria (Kauppatori, toim. huom.), jossa tuhannet täyttivät jalkakäytävät ja tuijottivat ravintoloista ja kahvilaikkunoista. Huomattavan vähän julisteita — myönteisiä tai kielteisiä — joihin olemme tottuneet tämän matkan muilla osilla. Näimme muutamia Amerikan lippuja, yhden ”rauhan”lipun, Muutamat ihmiset nostivat kaksi kättä ilmaan ja näyttivät autosaattueella kahta keskisormea. Yksi sivu luki ”Vapaa lehdistö kielletty Venäjällä. Kielletty USA:ssa?” Toinen ”Jumala siunatkoon teitä, presidentit Trump ja Putin”. Yksi pieni lapsi piti MAGA-taulua (Make America Great Again, toim. huom.).

Mutta muuten, ja varmasti en huomannut eräitä, vain puhelimia ilmassa joilla kuvattiin matkaa.

Saavuimme palatsille (Linnaan) kello 1:57 p.m.

