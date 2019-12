Yksi puuttuu feministihallitus-kuvista – ”vähän noloa”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

RKP:n Anna-Maja Henrikssonia ei kansanedustajien mukaan näy meemeissä.

SDP:n Sanna Marinin noustua pääministeriksi verkossa on kiertänyt runsaasti meemejä viiden hallituspuolueen naispuheenjohtajista. Viime päivinä moni on kuitenkin kiinnittänyt huomiota siihen, että kuviin on kerätty SDP:n Marinin lisäksi vain keskustan Katri Kulmuni, vasemmistoliiton Li Andersson ja vihreiden Maria Ohisalo. Viidennen hallituspuolueen puheenjohtajaa, RKP:n Anna-Maja Henrikssonia meemikuvissa ei näy.

– Aluksi näissä ”Suomen uusi feministihallitus” -meemeissä oli viisi puolueen puheenjohtajaa. Viime päivinä kiertäneissä on ollut vain neljä. Ymmärrän visuaalisesti koherentin viestinnän arvon, mutta onhan se tässä yhteydessä vähän noloa, että 55v. Henriksson ei mahdu kuviin, vasemmistoliiton kansanedustaja Anna Kontula tviittaa.

Hän on jakanut alla näkyvän kuvan, jossa neljää puheenjohtajaa verrataan Britannian pääministeri Boris Johnsoniin ja Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpiin

Samaan kiinnitti huomiota myös kokoomuksen kansanedustaja Juhana Vartiainen.

– Minusta on mukavaa, jos Suomi tunnetaan maana, jossa naiset ovat vallassa. Mutta miksi näistä ja monista Suomessakin kiertävistä yhteiskuvista on jätetty Anna-Maja Henriksson pois, Vartiainen kysyy.

