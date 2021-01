Yksi muunnosviruksen tartunta järisytti suurkaupunkia – kaikki kiinni heti

Australian Brisbanessa on julistettu nopea kolmen vuorokauden täyssulku koronatartunnan vuoksi. Viruksen brittimuunnostatunta löytyi siivoojanaiselta, joka on töissä kaupungin karanteenihotelleissa.

Australia on päässyt koronasta eroon tukahduttamalla. Matkailijoiden on oltava tulonsa jälkeen kaksi viikkoa karanteenihotellissa.

Brisbane on Queenslandin osavaltion pääkaupunki, jossa on 2,3 miljoonaa asukasta. Täyssulku koskee sen viittä aluetta, joissa on eniten asukkaita.

– Kolme päivää nyt merkitsee tulevaisuuden 30 päivän välttämistä, osavaltion pääministeri Annastacia Palaszczuk totesi ilmoittaessaan lockdownista.

– Kaikki tietävät että näemme Britanniassa ja muissa paikoissa ympäri maailman tämän viruksen korkeita tartuntalukuja. Emmekä halua sen tapahtuvan täällä hienossa osavaltiossamme.

