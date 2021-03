Yksi leipäpala on homeessa – IS: Pitääkö koko pussi heittää pois?

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Vain juusto on poikkeus homesäännöstä.

Jos yksi kohta leivästä on homeessa, koko leipä kannattaa heittää pois, kertoo Ilta-Sanomat.

Yksikin homepilkku tarkoittaa sitä, että koko leipä on pilalla.

– Leipä on sellainen, että se synnyttää homerihmastoa näkymättömästi muuallekin, vaikka sitä ei silminnähden olisi. Juusto on elintarvikkeista ainoa, josta voi leikata homekohdan pois, ja se on silti ihan käyttökelpoista, kertoo Leipätiedotus-yhdistyksen toiminnanjohtaja elintarviketieteiden maisteri Kaisa Mensonen IS:lle.

Sama pätee, vaikka leipä olisi valmiiksi viipaloitua ja vain yhdessä palassa näkyisi hometta.

Homeisen leivän syömisestä on harvemmin suurta haittaa. Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran ylitarkastaja Riina Tolvanen kehottaa kuitenkin noudattamaan niin sanottua turvallisuusperiaatetta eli jättämään homehtuneen leivän ennemmin syömättä kuin ottamaan riskin, vaikka se olisikin pieni.

– Siitä saattaa saada ruokamyrkytysoireita, eli oksennusta, ripulia ja muuta, Tolvanen sanoo.