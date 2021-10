Yksi kuva toi lähes vuoden työleiriä Venäjällä

Moskovalainen Tverskoin piirituomiostuin tuomitsi 29. lokakuuta kaksi bloggaajaa 10 kuukaudeksi työleirille seksuaalissävyitteisen kuvan ottamisesta Punaisella torilla, Pyhän Vasilin katedraalin edustalla, kertoo The Moscow Times.

Tuomio tuli vuodesta 2013 lähtien voimassa olleen lain perusteella, joka kriminalisoi uskovaisen kansanosan tunteiden loukkaamisen. Laki säädettiin aktivistiryhmä Pussy Riotin kirkossa järjestämän ”punkrukouksen” jälkeen.

Tadžikistanilainen pilailija Ruslan Bobijev (oik. Ruslani Talabjon) ja hänen tyttöystävänsä, malli Anastasia Tšistova julkaisivat kuvapalvelu Instagramissa syyskuussa kuvan, jossa Tšistova oli polvistui venäläisen poliisin takissa Bobijevin eteen antaen vaikutelman suuseksin harjoittamisesta.

Kuva toi heti aluksi 10 päivää vankeutta ja 5000 ruplan eli 61 euron sako poliisin vastustamisesta. Syyskuun lopulla Venäjän sisäministeriö julkaisi nauhan, jossa Bobijev pyysi anteeksi kuvaansa ja lupasi, ettei enää tulevaisuudessa tee vastaavaa. Nyt leirituomion ohella Bobijev sai karkotustuomion synnyinmaahansa Tadžikistaniin.

