Yksi kuva paljastaa: Näin hurja oluen verotus on Suomessa

Yhdysvaltalainen ajatushautomo Tax Foundation on tehnyt vertailun oluen hinnoista eri puolella Eurooppaa.

EU-lainsäädännön mukaan oluen vähimmäisvero on Euroopassa 1,87 euroa sataa litraa kohden. Tämä tarkoittaa noin 0,03 euroa yhtä 0,33 litran suuruista oluttölkkiä kohden. EU-maiden välisen vertailun mukaan lähellä tätä vähimmäistasoa on vain muutama valtio: Bulgaria, Saksa, Luxemburg, Romania ja Espanja.

Ajatushautomo kiinnittää huomiota siihen, että kolmessa Euroopan valtiossa verot ovat selvästi muuta Eurooppaa korkeammat. Nämä maat ovat Suomi, Irlanti ja Iso-Britannia. Suomi on maista ehdoton ykkönen: 0,33 litran oluttölkistä maksetaan veroa Suomessa jopa 0,63 euroa.

Suomi erottuu lukemalla selvästi omaksi ryhmäkseen Tax Foundationin Twitterissä julkaisemassa kartassa. Suomi on väritetty kartassa tumman violetilla.

– Suomi, Irlanti ja Iso-Britannia ovat kolme maata, joissa oluen valmistevero on korkein. Suomessa on korkein oluen valmistevero Euroopassa, 0,63 euroa 330 ml:n olutpullosta. Irlanti ja Iso-Britannia tulevat toisena ja kolmantena, siellä veron suuruus on 0,37 ja 0,35 euroa, ajatushautomon sivuilla julkaistussa blogikirjoituksessa kerrotaan.

Tax Foundationin vertailu on osa ajatushautomon aloittamaa sarjaa, jossa vertaillaan eri Euroopan maiden valmisteverojen vaikutusta kulutushyödykkeiden hintaan.

Kaikkien EU-maiden oluen valmisteverot löytyvät taulukoituna täältä.

