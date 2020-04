Yksi kuva näyttää, miksi korona ei ole kuin flunssa

Koronavirusta on useissa puheenvuoroissa verrattu tavalliseen kausi-influenssaan. Moni on myös huomauttanut, että esimerkiksi THL:n ennusteet koronan tappavuudesta vastaavat influenssaa. Viruksen pahasti koettelemien alueiden kuolintilastot puhuvat kuitenkin karua kieltä taudin vakavuudesta.

Financial Timesin Chris Giles on jakanut alta löytyvän Lasse de la Porte Simonsenin tekemän vertailun viikottaisista kuolemista Lontoossa sekä koko Englannin ja Walesin alueella viimeisen 10 vuoden ajalta. Kuolemien kokonaismäärää kuvataan pystyakselilla ja päiviä vaaka-akselilla. Koronan aiheuttama piikki näkyy vuotta 2020 kuvaavassa tummansinisessä viivassa.

– Heille, jotka yhä miettivät, kuinka paljon Britannian kuolemat eroavat normaalista flunssaepidemiasta, Giles evästää Lontoon kuvaa.

Hän huomauttaa myös Englannin ja Walesin kokonaiskuolleisuuden olevan korkeampi kuin koko vuoden 2015 flunssaepidemian aikana jo ennen pahimpia koronaviikkoja.

Britanniassa oli maanantaihin mennessä todettu liki 94 000 koronatapausta. Tautiin on menehtynyt yli 12 000 ihmistä.

England and Wales is higher than 2015 flu epidemic already, before the worst weeks were coming in pic.twitter.com/ONrtfNxZN6

— Chris Giles (@ChrisGiles_) April 14, 2020