Yksi kuva kertoo kaiken lentoverosta

Kansanedustajan mukaan vain Suomea koskeva vero ampuisi meitä omaan jalkaan.

Kansanedustaja Sinuhe Wallinheimon (kok.) mukaan pelkästään Suomea koskevalla lentoverolla ei saataisi aikaan ilmastonmuutoksen kannalta tehokkaita tuloksia.

Kansanedustaja on twiitannut kuvan reaaliaikaisesta lentokoneiden määrästä Euroopassa.

– Eiköhän tämä juuri napattu kuva kerro kaiken. Yksin Suomessa lentovero olisi marginaalinen ja ampuisi vain meitä omaan jalkaan. Vähintään EU:n tason ratkaisu tarvitaan, Sinuhe Wallinheimo kirjoittaa.

Lentoveroa Suomeen vaativa kansalaisaloite keräsi torstaina vaadittavat 50 000 allekirjoitusta täyteen ja etenee siten eduskunnan käsittelyyn.

Kokoomus, keskusta, KD, RKP ja perussuomalaiset vastustivat kansallista lentoveroa ennen kevään 2019 eduskuntavaaleja.

– Mitä tulee lentoveroon, niin se on ehdottomasti asia, josta pitää olla globaali tai vähintään EU-tasoinen ratkaisu. Minusta tämä on tyypillinen esimerkki siitä, että jos tulee kansallinen ratkaisu, niin me ammumme jalkaan omaa hyvinvointiamme ja suomalaisten liikkuvuutta. Joka on Suomessa, pitkien välimatkojen maassa, ehdoton asia, kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo totesi tuolloin.

Ennen eduskuntavaaleja vasemmistoliiton, SDP:n ja vihreiden puheenjohtajat pitivät kansallista lentoveroa mahdollisena ratkaisuna lentämisen päästöjen vähentämiseksi.

Eiköhän tämä juuri napattu kuva kerro kaiken. Yksin Suomessa lentovero olisi marginaalinen ja ampuisi vain meitä omaan jalkaan. Vähintään EU:n tason ratkaisu tarvitaan. pic.twitter.com/PuDmps0lr6 — Sinuhe Wallinheimo (@swheimo) November 1, 2019