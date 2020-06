Yksi kuoli koronaan juhannuksen aikana

Juhannusviikonloppuna todettiin 18 uutta tartuntaa.

Uusi koronavirustartuntoja on ilmoitettu 25 ajanjaksolla 18.-21.6. Näistä seitsemän on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan kuitenkin kirjattu aiemmille päiville. Juhannuksen aikana yksi ihminen menehtyi tautiin.

Koronavirusepidemian kuvataan rauhoittuneen ja THL:n tilannekatsausta päivitetään jatkossa toistaiseksi vain arkisin.

Epidemian hidastuminen on jatkunut ja tapausmäärät ovat laskeneet merkittävästi jo yli kuukauden ajan. Sairaalahoidossa on tällä hetkellä vain 21 koronapotilasta ja tehohoidossa kaksi. Suurin osa uusista tapauksista on edelleen todettu Uudellamaalla ja muualla Suomessa tapauksia on ilmoitettu vain hyvin vähän.

Viimeisen seitsemän päivän seurantajakson aikana (13.-19.6.) koronaviruksen ilmaantuvuus oli laskenut tai pysynyt samana valtaosassa (19/21) sairaanhoitopiirejä verrattuna edelliseen seitsemän päivän seurantajaksoon (6.-12.6). Viimeisen seurantajakson aikana näistä alueista 14/21 ei todettu lainkaan uusia tapauksia.