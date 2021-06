Yksi automerkki laajan rikosaallon kohteena – näitä varkaat näpistävät

Autoista varastetaan katalysaattoreita niiden sisältämien jalometallien vuoksi.

Toyotan autot ovat joutuneet poikkeuksellisen rikosaallon kohteeksi ympäri maailmaa, uutisoi ruotsalainen päivälehti Expressen.

Autoista varastetaan katalysaattoreita, jotka ovat pakokaasupäästöjen säätelyyn käytettäviä laitteita. Katalysaattori kiinnitetään auton pakokaasuputkistoon.

Katalysaattorit kiinnostavat varkaita erityisesti niiden arvon vuoksi. Katalysaattorit sisältävät useita jalometalleja, kuten rodiumia, platinaa ja palladiumia.

Iso-Britanniassa rikosten aalto on ollut niin suuri, että Toyota on alkanut tarjota autojen omistajille jäljitysominaisuudella varustettuja katalysaattoreita varkauksien torjumiseksi. Menetelmä on kehitetty yhteistyössä poliisin ja Smartwater-yrityksen kanssa. Menetelmä perustuu jäljitettävään merkintään, jolla varastettu katalysaattori voidaan jäljittää tiettyyn rikokseen.

Toyotan mukaan erityisesti kolmenlaiset autot ovat varkaiden suosiossa. Nämä ovat toisen ja kolmannen sukupolven Toyota Prius -autot, jotka ovat vuosimallia 2004-2009 ja 2009-2016 sekä toisen sukupolven Toyota Auris Hybridit (2012-2018).

Katalysaattoreiden varkaudet ovat lisääntyneet myös Suomessa. Keskusrikospoliisin mukaan poliisille kirjattiin vuonna 2020 lähes 700 rikosilmoitusta, joissa ilmoitettiin katalysaattorin varkaudesta.

Vuoden 2021 tammi-maaliskuussa ilmoituksia oli tehty jo noin 250 kappaletta.

Not me, getting my catalytic converter stolen for a THIRD time 🥲 pic.twitter.com/WYqX5AUeJz — Rayne ⛈ (@Raynedeer_) June 11, 2021