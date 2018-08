YK:n tasa-arvojärjestön työntekijää epäillään häirinnästä

YK tutkii parhaillaan tasa-arvojärjestö UN Womenilla (United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women) työskentelevää Ravi Karkaraa.

Hänen epäillään ahdistelleen seksuaalisesti ainakin kahdeksaa miestä. Newsweekin mukaan YK:n apulaispääsihteerin neuvonantajana työskennellyt Karkara on käyttänyt hyväkseen tehtävänsä tuomaa valta-asemaa.

Karkara ei ole kommentoinut syytöksiä julkisuudessa. YK aloitti seksuaalista ahdistelua koskevan tutkinnan jo viime vuoden joulukuussa, mutta ei tuolloin nimennyt tutkinnan kohdetta. YK:n tasa-arvojärjestö kertoo epäillyn olevan edelleen YK:n palkkalistoilla, mutta hyllytettynä tutkinnan ajaksi.

YK vahvistaa Newsweekille tutkinnan olevan edelleen kesken.

Järjestön maine on ollut koetuksella viimeaikaisten ahdistelu- ja raiskaussyytösten vuoksi. Guardian-lehden haastattelemien työntekijöiden mukaan YK:ssa vallitsee väärinkäytökset salliva kulttuuri, eikä tapauksiin ole puututtu viime vuosien aikana.

– Jos raportoit tapauksesta, urasi on käytännössä ohi, varsinkin jos toimit [YK:n] konsulttina. Se on kuin kirjoittamaton sääntö, Maailman ruokaohjelmassa (WFP) työskentelevä esimies kertoo.

– Seksuaalinen ahdistelu on vitsaus, joka vaikuttaa kaikissa yhteiskunnissa. YK ei ole poikkeus, pääsihteeri Antonio Guterres sanoi heinäkuussa.

EXCLUSIVE: A year after being accused of sexual misconduct, an Indian official is still on the UN’s payroll https://t.co/UaAwHw8EmM pic.twitter.com/fu0S2iLs1H

— Newsweek (@Newsweek) August 8, 2018