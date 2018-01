YK:n pääsihteeri huolissaan Länsi-Saharan tilanteesta – jännitteet lisääntyneet

Länsi-Saharan itsenäiseksi julistaneet Polisario-taistelijat ovat marokkolaisten mukaan vallanneet demilitarisoituja alueita.

YK:n pääsihteeri António Guterres on ilmaissut huolensa Länsi-Saharan jännittyneestä tilanteesta. Hän vaati Polisario-liikettä ja Marokon hallitusta pidättäytymään jännitteitä lisäävästä toiminnasta. Guterresin mukaan molempien osapuolten pitäisi esimerkiksi pidättäytyä estämästä siviililiikennettä Guergeratin alueella.

Länsi-Sahara on entinen Espanjan siirtomaa, jonka rannikkoa de facto hallitsee Marokko ja sisäosia Polisario. Polisario on julistanut koko Länsi-Saharan itsenäiseksi ja Marokko osaksi omaa maa-aluettaan.

Marokkolaislähteiden mukaan Polisario olisi rikkonut osapuolten välistä aseleposopimusta tarkastamalla autoilijoiden tietoja aseistettuna demilitarisoidulla vyöhykkeellä Guergueratin kylän lähellä. Asiasta uutisoi muun muassa Morocco World News.

Guergerat on ollut eteläisin Marokon hallitsema piste Länsi-Saharassa. Sen ja Mauritanian välinen alue on ollut Polisarion hallitsemaa, mutta alueen läpi on päässyt kulkemaan vapaasti Mauritanian ja Marokon hallitsemien alueiden välillä. Kulkuyhteys on Marokolle tärkeä ulkomaankaupan johdosta.

Marokko ja Polisario neuvottelevat Länsi-Saharan tilanteen ratkaisusta YK:n pääsihteerin erityisedustajan, entisen Saksan liittopresidentin Horst Köhlerin johdolla. Osana neuvotteluita Polisario vetäytyi Guergeratin alueelta huhtikuussa ja Marokko hieman tätä aiemmin.