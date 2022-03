YK kiistää kieltäneensä henkilökunnalta sota-sanan Ukrainasta

Yhdistyneet kansakunnat (YK) on irlantilaisen The Irish Timesin mukaan kieltänyt henkilökuntaansa kutsumasta Ukrainan sotaa ”sodaksi” tai ”invaasioksi (invasion)”. YK:n tiedottaja kiistää kuitenkin laajalle levinneen mediaväitteen.

Ukrainan ulkoministeri Dmytro Kuleba reagoi uutiseen jyrkästi tiistaina illalla. Kuleba vaati YK:ta kiistämään väitteet, joita hän luonnehti samanlaiseksi sensuuriksi, jota Kreml harjoittaa.

YK:n tiedottaja on sittemmin kiistänyt asian ja viitannut muun muassa YK:n apulaispääsihteerin Rosemary A. DiCarlon hiljattaiseen tviittiin (alla), jossa sotaa kutsuttiin nimenomaan sodaksi ja invaasioksi.

Irish Timesin uutisen mukaan YK:n henkilöstöä olisi ohjeistettu käyttämään käsitteitä ”konflikti” tai ”sotilaallinen hyökkäys (military offensive)” kuvaamaan Venäjän hyökkäystä Ukrainaan.

Irish Timesin näkemässä sähköpostissa YK:n viestintäosaston kerrottiin kehottaneen järjestön työntekijöitä olemaan kuvaamatta tilannetta sodaksi ja olemaan lisäämättä Ukrainan lippua henkilökohtaisille tai virallisille sosiaalisen median tileille tai verkkosivustoille.

– Tämä on tärkeä muistutus siitä, että meillä kansainvälisinä virkamiehinä on velvollisuus olla puolueeton, sähköpostissa väitettiin lukeneen.

Venäjän viranomaiset eivät käytä Ukrainan sodasta sanaa hyökkäys. Kremlin suosima termi on ”erityinen sotilasoperaatio”. Venäjän tiedotusvälineitä on kielletty käyttämästä sanoja kuten sota ja hyökkäys, kun ne raportoivat Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan.

@UN_Spokesperson says: "It is simply not the case that staff have been instructed not to use words like “war” and “invasion” to describe the situation." He points to this recent tweet by @DicarloRosemary https://t.co/OLieKIuevt

It’s hard to believe that the UN could essentially impose the same kind of censorship as the Kremlin imposes inside Russia now by banning the use of words ‘war’ and ‘invasion’ among UN staff. I urge the UN to swiftly refute such reports if they are false. UN reputation at stake.

