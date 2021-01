Yksi kuva kertoo kaiken – Aleksei Navalnyi valeoikeudessa

Venäjään, Ukrainaan ja Valko-Venäjään erikoistunut maariskianalyytikko Alex Kokcharov on kiinnittänyt huomiota yksityiskohtaan poliisiasemalla, jossa oppositiovaikuttaja Aleksei Navalnyi on kiinniotettuna.

– Erikoinen yksityiskohta: Himkin kaupungin poliisiasemalla, jossa Navalnyin oikeudenkäynti on meneillään, on nähtävillä muotokuva Genrih Jagodasta, joka oli Neuvostoliiton salaisen poliisin NKVD:n päällikkö vuosina 1934–1936. Hän vastasi näytösoikeudenkäynneistä ja laajensi vankileirien verkostoa Gulagia, Kokcharov tviittaa.

Viestiketjussa tätä kuvaillaan ivallisesti asianmukaiseksi.

– Symboliikka on silmiinpistävää, Kokcharov toteaa.

Navalnyi otettiin kiinni heti hänen saavuttuaan Moskovaan eilen sunnuntaina. Navalnyitä hoidettiin pitkään Berliinissä sen jälkeen, kun hänet myrkytettiin viime elokuussa Siperiassa venäläisellä Novitshok-hermomyrkyllä.

Navalnyin vangitsemisoikeudenkäynti ei siis ole oikeustalolla. Toimittajien ei ole annettu akkreditoitua seuraamaan tilaisuutta. Venäläinen oikeusistuin vangitsi oppositiopoliitikko Navalnyin maanantaina 30 päiväksi. Vangitsemista vaati Venäjän rikosseuraamusvirasto.

Navalnyin kerrotaan ihmetelleen, miksi oikeuden istunto tapahtuu poliisiasemalla. Hän sanotaan todenneen myös, että rikoslainsäädäntö on heitetty roskiin ja poliisiasemalla pidettävä oikeudenkäynti on korkein laittomuuden aste.

Asiasta kertovat muun muassa Yle ja Lännen Media.

Itsenäisen Bellingcat-tutkijaryhmän ja sen mediakumppanien selvityksen mukaan viime elokuisen murhayrityksen takana oli myrkkyihin erikoistunut salainen FSB:n yksikkö. Sen on kerrottu varjostaneen Navalnyitä siitä lähtien, kun hän ilmoitti pyrkivänsä Venäjän presidentiksi vuonna 2017. Yksikön jäsenten on kerrottu matkustaneen viimeisen kolmen vuoden aikana yli 30 kertaa samaan aikaan samoihin paikkoihin kuin Navalnyin.

A curious detail: in the Khimki police station where @Navalny is on trial today you can see portrait of Genrikh Yagoda, the head of NKVD secret service in 1934-36, hanging on the wall.

He supervised show trials and was the person who launched the GULAG.https://t.co/9SOvS9qVGU pic.twitter.com/m0syMW3T0I

— Alex Kokcharov (@AlexKokcharov) January 18, 2021