YK-raportti: Kasviperäisten huumeiden tuotanto saavuttanut huippunsa

YK:n huumetoimisto on huolissaan reseptilääkkeiden väärinkäytön yleistymisestä

YK:n huumeiden ja rikollisuuden torjunnasta vastaavan toimiston UNODC:n raportista käy ilmi, että suurin osa huumeidenkäyttäjistä on kannabiksenkäyttäjiä. Kannabista käytti 192 miljoonaa vuonna 2016. Toiseksi eniten käyttäjiä oli opioideilla, noin 34 miljoonaa.

Reseptilääkkeiden ja erityisesti opioidien käyttö on joissain osissa maailmaa kasvanut epidemiaksi. Pohjois-Amerikassa voimakkaiden kipulääkkeiden opioideista fentanyyli on aiheuttanut suurimman osan lääkekuolemista. Afrikassa ja Aasiassa eniten ongelmia on tullut tramadolin väärinkäytöstä.

Vuonna 2015 noin 450 000 ihmistä kuoli lääkkeisiin. Niistä 167 750 lääkkeiden väärinkäyttöön. Suurimmassa osassa tapauksista oli kyseessä opioidien yliannostus.

Kasviperäisten oopiumin, kokaiinin ja heroiinin tuotanto on noussut korkeammalle kuin kertaakaan 2000-luvun aikana. Afganistanissa oopiumintuotanto nousi vuodesta 2016 jopa 87 prosenttia. UNODC:n mukaan tuotanto Afganistanissa kasvoi poliittisen epävakauden sekä kontrollin ja maaseudun taloudellisten mahdollisuuksien puutteen takia.

YK:n raportin mukaan mikään yksittäinen syy ei johda nuorta kokeilemaan huumeita. Raportissa kuitenkin todetaan, että aikaisia mielenterveys- ja käytösongelmiaa, köyhyyttä, eristäytymistä, vanhempien poissaoloa ja huonotasoista koulutusta esiintyy enemmän huumeenkäyttäjillä kuin niillä, jotka eivät käytä huumeita.

Miehet käyttävät raportin mukaan enemmän huumeita kuin naiset, mutta naisille kehittyy ongelmia nopeammin.

YK haluaa Maailman terveysjärjestön WHO:n kanssa yhteistyössä ottaa käyttöön maailmanlaajuiset standardit lääkkeiden käytölle. Järjestöt vaativat myös maailmanlaajuisen ohjeistuksen ja standardin väärinkäyttäjien hoidolle.