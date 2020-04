YK: Koronavirus suurin haaste toisen maailmansodan jälkeen

YK:n pääsihteeri Antonio Guterresin mukaan koronaviruspandemia voi aiheuttaa inhimillisen kärsimyksen lisäksi vakavimman taloudellisen laman vuosikymmeniin.

Pääsihteeri kuvailee globaalia kriisiä suurimmaksi haasteeksi toisen maailmansodan jälkeen.

– Uusi koronavirus hyökkää yhteiskuntien ytimeen vieden mukaan ihmishenkiä ja elinkeinoja, Guterres sanoi BBC:n mukaan New Yorkissa.

Pääsihteeri kehotti kansainvälistä yhteisöä välittömään ja koordinoituun toimintaan virustartuntojen hidastamiseksi ja pandemian lopettamiseksi.

Hänen mukaansa on olemassa ”painajaismainen riski”, että virus lähtee leviämään räjähdysmäisesti myös kehitysmaissa. Maiden kyky hillitä epidemiaa voi olla heikompi terveydenhuoltojärjestelmien puutteiden vuoksi.

– Covid-19 on suurin haaste, jonka olemme kohdanneet YK:n perustamisen jälkeen, Antonio Guterres sanoi.

YK:n raportin mukaan pandemia voi viedä mennessään jopa 25 miljoonaa työpaikkaa ja vähentää suoria kansainvälisiä investointeja 40 prosenttia.

Vahvistettuja koronavirustapauksia on tällä hetkellä noin 860 000 eri puolilla maailmaa. Yli 42 000 ihmistä on menehtynyt sairauteen.

The @UN is establishing a new trust fund to help low- and middle-income countries respond to the #coronavirus emergency and recover from the socio-economic shock.

We're in this together, and we must get through it together.https://t.co/JO6Hr14Eh7

— António Guterres (@antonioguterres) March 31, 2020