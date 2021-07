YK:n mukaan kidutus on järjestelmällistä Itä-Ukrainassa

Venäläisten miehittämillä Itä-Ukrainan alueilla kidutetaan päivittäin.

Yhdistyneiden kansakuntien apulaisihmisoikeusvaltuutettu Nada al-Nashif mainitsi Genevessä uusinta Itä-Ukrainan-ihmisoikeusraporttia esitellessä puheessaan YK:n ihmisoikeusneuvostolle erikseen pahamaineisen Izoljatsian, jota on kutsuttu ”Donetskin kidutusvankilaksi”. Näennäisesti kyse on ns. Donetskin kansantasavalta-nimisen sotilaallisen ryhmittymän perustamasta pidätyskeskuksesta, mutta käytännössä se on venäläisten käsissä kuten ryhmittymän ’hallitsema’ aluekin.

– Olemme erittäin huolisamme törkeästä kidutuksesta ja väärinkohtelusta Izoljatsia-keskuksessa Donetskissa sekä muissa pidätyskeskuksissa itsejulistettujen ’tasavaltojen’ hallitsemilla alueilla. Kidutusta tapahtuu päivittäin ja järjestelmällisesti. Näiden ihmisoikeusrikkomusten täytyy loppua. ETYJ:in ja muiden riippumattomien tarkkailijoiden luottamuksellinen ja häiritsemätön pääsy pidätyskeskuksiin tulee taata ensi tilassa näiden itsejulistettujen tasavaltojen alueilla, sanoi al-Nashif.

Nashifin mukaan YK:n raportti arvioi noin 4000 pidätyn joutuneen kidutetuksi Itä-Ukrainassa sekä Ukrainan asevoimien että venäläisten ja näiden tukemien separatistijoukkojen alueella. Ukrainan hallitsemalla alueella oli ihmisoikeusrikkomuksia enemmän sodan alkuvaiheessa ja epäviralliset pidätykset ovat vähentyneet ”merkittävästi” vuoden 2016 lopulta alkaen.

Sen sijaan suuri enemmistö mielivaltaisista pidätyksistä tehdään raportin mukaan separatistialueilla. Sodan alkuvaiheessa järjestettiin myös ns. pakotettuja katoamisia, jotka ovat todennäköisesti murhia.

– Sotilaallisen ryhmittymän hallitsemalla alueella, erityisesti konfliktin alkuvaiheessa pidätyksillä ei ollut mitään laillista pohjaa ja johtivat usein pakotettuun katoamiseen, Nashif sanoi.

Raportin mukaan venäläisviranomaiset säännöllisesti häiritsevät puolustusasianajia Venäjän miehittämällä ja itseensä liittämällä Krimin niemimaalla. Krimillä tuomioistuimet antavat langettavia tuomioita vakavista syytteistä epäreiluissa oikeudenkäynneissä. Lisäksi venäläisviranomaiset ovat käyttäneet kidutusta ja kaltoinkohtelua saadakseen pidätetyt tunnustamaan tai todistamaan muita vastaan.

Mielivaltaisia pidätyksiä raportti mainitsee Krimillä tehdyn ainakin 19, joista 11 on kohdistunut krimintataareihin. Lisäksi Venäjällä kiellettyjen Jehovan todistajien uskonnonvapautta on loukattu ekstremismisyytteillä. Samaten Ukrainan ortodoksista kirkkoa vainotaan. Sen seurakuntia oli ennen niemimaalla ennen miehitystä 49, kun vuonna 2020 niitä oli enää viisi

— Raportti korostaa Venäjän federaation epäonnistuvan jatkuvasti noudattaa velvoitteitaan, jotka sillä kansainvälisten oikeuden ja ihmisoikeuksien mukaan Krimiä miehittävänä valtana on, sanoi Nashif.