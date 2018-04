YK huolissaan lapsiavioliitoista pakolaisleireillä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Lapsiavioliitot yleistyvät köyhyyden ja pakolaisleirien vaikeiden olosuhteiden takia.

Syyrialaistyttöjen lapsiavioliitot ovat yleistyneet Jordanian pakolaisleireillä. Al-Jazeeran mukaan vuonna 2014 syyrialaispakolaisten avioliitoista 15 prosenttia oli lapsiavioliittoja, mutta tänä vuonna luku on noussut 36 prosenttiin.

Uutiskanavan mukaan syyrialaisperheet naittavat tyttäriään köyhyyden takia. Pakolaisleirien heikentyneiden olosuhteiden vuoksi perheillä ei ole enää varaa huolehtia tyttölapsista.

YK:n alaisen lastenjärjestö UNICEFin mukaan tytöt tarvitsevat nykyistä enemmän suojelua pakolaisleireillä.

– On tehtävä lisää ennaltaehkäisyä. Se tarkoittaa sitä, että sharia-oikeuden tuomioistuimet ja uskonnolliset johtajat saadaan edistämään tyttöjen oikeutta koulutukseen. Köyhyyden kierre on rikottava ja tyttöjen putoaminen koulutuksen ulkopuolelle sekä ajautuminen varhaiseen avioliittoon on estettävä, UNICEFin edustaja Maha Homsi kertoo Al-Jazeeralle.

Uutiskanava on haastatellut 16-vuotiasta Fatimaa, joka avioitui vuosi sitten. Hän on viisikuukautisen vauvan äiti sekä odottaa jo toista lasta.

– Olisinpa saanut jatkaa opintojani. En salli tyttäreni naittamista nuorella iällä. Hänen täytyy olla vähintään 25-vuotias avioituessaan. Tässä on liian paljon vastuuta, hän kertoo.