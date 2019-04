Yhtiöt saavat ensi kertaa lainaa Pohjois-Koreassa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Hallituksen sanotaan myöntävän lainoja ainoastaan matkailualan yrityksille.

Pohjois-Korea on alkanut luotottaa yrityksiä, jotka kykenevät hankkimaan maan paljon tarvitsemaa ulkomaan valuuttaa, kertoo uutissivusto Radio Free Asia.

Lainan saaminen valtiolta on vaikeaa ja monimutkaista. Nimettömänä esiintyvien lähteiden mukaan matkatoimistojen ja muiden kansainväliseen turismiin keskittyvien yritysten kohdalla kriteereitä on kuitenkin laskettu ja lainan saaminen on helpottunut.

Pohjoiskorealaiset ovat kuitenkin näreissään, koska turismi ei paranna heidän elintasoaan. Kansalaisten mukaan valtion pitäisi myöntää lainoja myös muille yrityksille, jotka työllistävät ihmisiä ja tuottavat tuotteita sekä palveluja.

– Keskuspankki on alkanut valita tehokkaiksi katsomiaan yrityksiä tarjoten niille lainoja valtion varoista, lähde sanoo.

– Valitut yritykset voivat saada jopa 100 000 dollarin arvoisen lainan.

Lähteen mukaan kyseessä on uusi toimintatapa.

– Tämä on ensimmäinen kerta, kun keskuspankki käyttää valtion varoja lainoihin.

Uusi strategia saattaa perustua Kiinan malliin. Kiinan siirtyminen sosialistiseen markkinatalousjärjestelmään alkoi jo 1970-luvulla, ja maa on ottanut sen jälkeen askelia kohti markkinataloutta.

Kansainväliset pakotteet kurittavat Pohjois-Koreaa, eikä maa kykene hankkimaan ulkomaan valuuttaa. Siksi hallitus investoi yrityksiin, jotka voivat sitä hankkia.

– Yhä useampi (matkailualan) yritys saa keskuspankin myöntämän valtionlainan, mutta suurin osa kotimaisilla markkinoilla toimivista yrityksistä ei täytä kriteereitä, lähde kertoo.

Lähteen mukaan toiminta on ristiriidassa hallituksen omien direktiivien kanssa. Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-unin maaliskuussa julkaistun kirjeen mukaan kaikista tärkein tehtävä tällä hetkellä on kansalaisten elintason parantaminen ja taloudellisen kehityksen edistäminen.

– Mutta viranomaiset tekevät käytännön tasolla järjetöntä politiikkaa.

– Lainoja saavat yritykset ovat matkatoimistoja. Keskuskomitea tukee ainoastaan yrityksiä, joiden katsotaan pystyvän tuomaan maahan ulkomaan valuuttaa.