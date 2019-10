Yhdysvaltojen onnettomimmat kaupungit listattiin

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Eniten onnettomia kaupunkeja sijoittui Kalifornian osavaltioon.

Business Insider listasi 50 Yhdysvaltojen onnettominta kaupunkia. Listauksessa käytettiin 1000 kaupungin väestödataa.

Onnettomimpia kaupunkeja yhdisti se, että niiden asukkaat kärsivät huonoista mahdollisuuksista, luonnonkatastrofien aiheuttamista tuhoista sekä korkeista rikos- ja huumausaineriippuvuustilastoista. Kaupungeissa oli myös paljon hylättyjä taloja.

Listan onnettomimmat kaupungit ovat Indianan Gary (1), Texasin Port Arthur (2) ja Detroit (3).

Business Insider luonnehtii, että vain juuri ja juuri yli puolet Garyn asukkaista käy töissä ja 36 prosenttia elää köyhyydessä. Gary on menettänyt 75,000 asukkaistaan 6 prosenttia vuosina 2010–2018.

Listan kaupungeista 10 sijaitsee Kalifornian osavaltiossa, 9 New Jerseyssä ja 6 Floridassa.

Kaliforniaan osavaltion huonoiten sijoittunutta kaupunkia, Bell Gardensia (sija 14), luonnehditaan seuraavasti:

”Bell Gardensissa on 42,300 asukasta, joista 63 prosenttia käy töissä ja melkein 30 prosenttia elää köyhyydessä. Vuonna 1991 kaupungin virkamies totesi, että kaupungin ongelmaksi on muodostunut sen liiallinen asukasmäärä. Kaupungin on täytynyt turvautua kasinoon kasvattaakseen verokertymäänsä.”

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump sanoi viime kuussa, että Kalifornian urbaanialueet jatkavat itsensä tuhoamista, koska ne eivät onnistu vastaamaan vakaviin ongelmiin, kuten kodittomien huonoihin elinolosuhteisiin.