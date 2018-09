USA:n ulkoministeri: Venäjä ei ole ollut avulias maailmanpolitiikassa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Mike Pompeo pitää Venäjän yhteistyökyvyttömyyttä Ukrainassa ja Syyriassa valitettavana.

Yhdysvaltain ulkoministeri Mike Pompeon mukaan Venäjä ei ole pystynyt yhteistyöhön USA:n kanssa maailmanpolitiikassa, kertoo Politico. Hänen mukaansa edes presidentti Donald Trumpin yritykset parantaa suhteita eivät ole tuottaneet tulosta.

”He eivät ole osoittautuneet avuliaiksi Ukrainassa tai Syyriassa”, Pompeo luonnehti NBC-uutiskanavan haastattelussa lauantaina.

Pompeon mukaan Yhdysvallat on pyrkinyt rajoittamaan Venäjän ”pahansuopaa toimintaa” ympäri maailmaa taloudellisin sanktioin. Näistä viimeisin kohdistui hänen mukaansa Kiinaan, joka on ostanut Venäjältä taistelulentokoneita ja ilmasta-maahan -ohjuksia.

Venäjän yhteistyökyvyttömyyttä Pompeo pitää valitettavana. Hänen mukaansa yhteistä näkemystä on aiemmin löytynyt terrorismin vastaisesta toiminnasta ja tietyistä kansainvälisistä tavoitteista.

”Maailmassa on kourallinen paikkoja, joissa meillä on päällekäisiä intressejä, tosin ei todellakaan arvoja. He ovat valtio, joka eroaa meistä merkittävästi siinä suhteessa.”