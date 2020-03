USA:n työttömyys 30 prosenttiin, ennustaa keskuspankkiiri

Koronakriisin vaikutukset saattavat ohittaa suuren laman ja finanssikriisin.

Yhdysvaltain työttömyys nousee koronaviruksen takia 30 prosenttiin, ennustaa St. Louisin keskuspankin puheenjohtaja James Bullard.

– Kyseessä on Yhdysvaltain talouden suunniteltu, osittainen sulkeminen toisella vuosineljänneksellä. Sen tavoitteena on pitää ihmiset, kotitaloudet ja yritykset ehjinä. Kyseessä on valtava shokki. Me yritämme selviytyä siitä ja pitää tilanteen hallinnassa.

Bullard esittää arvionsa uutistoimisto Bloombergille ja haastattelua siteeraa muun muassa Market Watch. St. Louisin keskuspankki on osa Yhdysvaltain keskuspankkijärjestelmää.

Jos Bullardin ennuste toteutuu, työttömyys kohoaa pahemmaksi kuin niin sanotun suuren laman aikaan 1930-luvulla ja pahemmaksi kuin finanssikriisin aikaan 2007-09.

Bullard sanoo, että keskuspankki voi toimillaan lieventää iskua.

– Voimme tehdä enemmän, jos se on tarpeen. Tulevina kuukausina paljon riippuu siitä, mitä kongressi haluaa tehdä.

Hänen mukaansa toimiin pitää ryhtyä nopeasti.