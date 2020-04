Nancy Pelosi: Donald Trump on epäonnistunut johtaja

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Puhemiehen mielestä presidentti ei ole onnistunut vastaamaan koronaviruksen haasteisiin.

Yhdysvaltain edustajainhuoneen puhemies Nancy Pelosi arvostelee Yhdysvaltojen presidentti Donald Trumpia jyrkästi Fox Newsin haastattelussa. Pelosin mukaan Trump on heikko johtaja, joka ei ole onnistunut vastaamaan koronaviruksen asettamiin haasteisiin.

Puhemies syyttää presidenttiä muun muassa siitä, että tämä olisi jättänyt tieteellisesti todistetut faktat huomiotta valmistellessaan suunnitelmaa, jolla maan talous saadaan elvytettyä.

Trump julkisti torstaina ohjeistuksensa osavaltioille koronapandemian vastaisten rajoitusten höllentämisestä. Ohjeistuksen mukaan osavaltiot voivat aloittaa yritysten ja ravintoloiden avaamisen sekä muiden arkielämän rajoitusten poistamisen toukokuun ensimmäinen päivä tai jo aiemminkin, mikäli he haluavat.

Pelosi pitää Trumpin johtamistyyliä vastuuttomana.

– Johtajat ottavat vastuuta, siksi sanoin, että hän on heikko johtaja. Hän ei ota vastuuta, vaan syyttää muita. Se on saattanut olla aiemmin ok, mutta emme voi kulkea sitä polkua enää. Meidän täytyy jatkossa luottaa tieteellisesti todistettuihin faktoihin, Pelosi linjaa.

Puhemiehen mukaan maassa on myös epäonnistuttu koronavirustartuntojen tehokkaassa testauksessa.

– Olemme myöhässä testauksen suhteen. Presidentti saa minulta hylätyn arvosanan tartuntatapausten testauksessa.

Yhdysvaltojen kongressi suunnittelee parhaillaan 250 miljardin dollarin tukipakettia maan yrityksille. Trump ja muut republikaanit ovat viime päivinä syyttäneet Pelosia siitä, ettei tämä suostunut heti myöntämään rahoitusta Paycheck Protection Programiin, jolla pienille yrityksille myönnetään anteeksiannettavaa lainaa koronavirustilanteesta koituvien kulujen maksamiseksi.

Pelosi on kuitenkin vakuuttanut, että pienet yritykset saavat tukipakettinsa heti, kun Yhdysvaltojen hallinto tulee asiassa yhteisymmärrykseen.