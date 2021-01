Yhdysvaltain ilmastopäästöt romahtivat

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

”Suurin kasvihuonekaasujen pudotus sitten toisen maailmansodan”

Maailman toiseksi suurimman kasvihuonekaasujen päästäjän Yhdysvaltain kasvihuonekaasut kutistuivat 10,3 prosenttia viime vuonna. Päästöt jäivät pienimmiksi kolmeen vuosikymmeneen. Tutkimus- ja konsulttiyhtiö Rhodium Group pitää muutosta merkittävänä.

– Tämä on suurin kasvihuonekaasujen pudotus sitten toisen maailmansodan. Se ohittaa jopa finanssikriisin vuodelta 2009, jolloin päästöt vähenivät 6,3 prosenttia, toteaa Rhodiumin johtaja Kate Larsen.

Syy suurelle muutokselle löytyy luonnollisesti koronaviruksesta. Larsen huomauttaakin, että vaikka päästökehitys on ollut myönteistä, muut haitat ovat olleet suuret.

– Vuoden 2020 päästövähennyksistä on maksettu kova hinta, koska talous on vahingoittunut merkittävästi ja ihmiset siten kärsineet. Lisäksi yli 20 miljoonaa ihmistä on sairastunut ja 350 000 kuollut.

Koronavirus on vaikuttanut etenkin liikenteeseen, sähköntuotantoon ja teollisuuteen, jotka ovat suurimpia hiilidioksidin päästäjiä.

Esimerkiksi liikenteen päästöt pienenenivät Yhdysvalloissa viime vuonna 14,7 prosenttia, koska ihmiset vähensivät työmatka-autoilua ja lentoyhtiöt peruuttivat lentoja. Liikenteen päästöt vähenivät vuoden aikana yhteensä 273 miljoonaa hiilidioksidiekvivalenttitonnia. Suure tarkoittaa, että kaikkien kasvihuonekaasujen vaikutus on muunnettu vastaamaan hiilidioksidin ilmastovaikutusta.

Vertailun vuoksi: Suomen kaikki päästöt ovat vuosittain noin 50 miljoonaa hiilidioksidiekvivalenttitonnia. Yhdysvaltain liikennepäästöjen pelkkä vähennys on siis moninkertainen Suomen kaikkiin päästöihin verrattuna.

Yhdysvaltain sähköntuotannon päästöt vähenivät 10,3 prosenttia. Vähennys johtuu ennen kaikkea siitä, että sähköyhtiöt vähensivät hiilen käyttöä tuotannossaan. Sähkön kysyntä väheni vain 2 prosenttia, mutta hiiltä korvattiin muun muassa maakaasulla, jonka päästöt ovat pienemmät.

Hiilen käyttö sähköntuotannossa pienenee vähitellen, koska hiilestä on tulossa kallein energianlähde, Rhodium laskee. Viime vuonna Yhdysvallat tuotti uusiutuvilla energianlähteillä lähes yhtä paljon sähköä kuin hiilivoimalla. Vielä vuonna 2005 hiilivoimalla tuotettiin seitsenkertainen määrä sähköä uusiutuviin verrattuna.

Larsen huomauttaa, että viimevuotisen kehityksen ansiosta Yhdysvallat saavuttaa Kööpenhaminan ilmastosopimuksen tavoitteen. Kööpenhaminassa vuonna 2009 Yhdysvallat sitoutui vähentämään ilmastopäästöjään 17 prosenttia vuoden 2005 tasosta. Viime vuonna päästöt jäivät 21 prosenttia alle 2005 tason.

Larsenin mielestä ei kannata kuitenkaan ajatella, että Yhdysvallat olisi automaattisesti matkalla kohti Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteita. Hän sanoo, että kun talouselämä palaa ennalleen, päästöt lähtevät taas kasvuun.

– Valitettavasti vuosi 2020 kertoo hyvin vähän siitä, mitä voimme odottaa vuonna 2021 ja myöhemmin, Larsen sanoo.

Pariisissa 2015 Yhdysvallat sitoutui vähentämään ilmastopäästöjä 26–28 prosenttia vuoden 2005 tasosta vuoteen 2025 mennessä. Yhdysvallat on irtaantunut sopimuksesta presidentti Donald Trumpin kaudella, mutta tuleva presidentti Joe Biden on ilmoittanut, että maa liittyy siihen takaisin.

Maailman suurin kasvihuonekaasujen päästäjä on Kiina. Kolmanneksi suurin ovat EU ja Britannia yhdessä ja neljänneksi suurin Intia.