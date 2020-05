Yhdysvalloissa yli 38 miljoonaa työtöntä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ekonomisti odottaa työttömyysasteen lähestyvän 20 prosenttia.

Työttömien määrä Yhdysvalloissa on noussut 38,6 miljoonaan yhdeksässä viikossa, kertoo The New York Times.

Vaikka yrityksiä koskevia koronarajoituksia on alettu purkaa Yhdysvalloissa, lehden tietojen mukaan 2,4 miljoonaa työntekijää haki työttömyysetuuksia viime viikolla.

Deutsche Bank Securitiesin pääekonomisti Torsten Slok kertoo The New York Timesille odottavansa toukokuun virallisen työttömyysasteen lähestyvän 20 prosenttia. Maan työministeriö ilmoitti huhtikuun työttömyysasteeksi 14,7 prosenttia.