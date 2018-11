Alzheimerin tautiin valmisteilla lupaava rokote

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Tutkijat toivovat pian pääsevänsä testaamaan rokotetta ihmisillä.

Texasin yliopiston lääketieteellinen keskus on saanut lupaavia tuloksia eläinkokeista, joissa on testattu Alzheimerin tautia vastaan kehiteltyä rokotetta, uutisoi USA Today. Rokote on todistetusti onnistunut turvallisesti ehkäisemään tautiin yhdistettyjen aineiden kehittymistä aivoissa.

Lupaavien eläinkokeiden jälkeen keskuksessa toivotaan, että rokotetta päästäisi testaamaan ihmisillä. Jos lääke testien jälkeen todetaan turvalliseksi ja toimivaksi, voitaisi sen avulla ehkäistä jopa puolet dementiadiagnooseista.

Yliopiston tutkijat uskovat, että lääkkeellä voitaisi estää dementian eteneminen tai ainakin hidastaa sen puhkeamista. Tämä saattaisi tarkoittaa jopa viiden vuoden lisäystä dementiapotilaiden elinajanodotteisiin.

Alzheimerin tauti on yleisin dementiaa aiheuttava sairaus. Tautia vastaan on kehitelty rokotteita aiemminkin. Aikaisemmat rokotteet eivät ole olleet yhtä tehokkaita tai ovat aiheuttaneet joitain vakavia sivuvaikutuksia.