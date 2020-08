Yhdysvalloissa koronan uusintatartunta

Kyse on maailman neljännestä tapauksesta, jossa koronaan on sairastuttu uudelleen.

Amerikkalaisen tutkimusraportin mukaan Nevadan Renosta kotoisin oleva 25-vuotias mies sai koronatartunnan uudelleen, vaikka oli jo aiemmin sairastanut taudin. Tapaus on neljäs koronan uusintatartunta maailmassa.

Kyseessä on käsikirjoituksen Genomic Evidence for a Case of Reinfection with SARS-CoV-2 (”SARS-CoV-2:n uusintainfektion genominen todistusaineisto”) ennakkopainos, joten sitä ei ole vielä vertaisarvioitu. Kirjoittajat ovat tutkijoita Nevadan yliopistosta, Renon lääketieteellisestä tiedekunnasta ja Nevadan julkisen terveydenhuollon laboratoriosta.

Renolaismies oli saanut lievemmän koronatartunnan huhtikuussa 2020 ja parantunut siitä, minkä osoitti kaksi negatiivista koronatestiä. Toukokuun lopulla mies sai uuden positiivisen tartunnan, mutta tällä kertaa vakavammin. Tutkijat pystyivät osoittamaan, että renolaismiehen uusi koronatartunta oli peräisin eri geneettisestä kannasta. Kirjoittajat korostavat, että uusintatartunta on harvinainen ilmiö, mutta osoittaa, ettei virukselle altistuminen tuota kaiken kattavaa immuniteettia.

Aiemmin tällä viikolla uutisoitiin Hongkongin yliopiston löytäneen 33-vuotiaan miehen, joka oli sairastunut koronaan uudelleen neljä kuukautta ensimmäisen tartuntansa jälkeen toista kantaa edustavan viruksen kautta. Lisäksi Alankomaissa ja Belgiassa on havaittu yksi uusintatartunta kummassakin maassa.